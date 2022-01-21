دعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأربع المنخرطة في المفاوضات النووية مع إيران في فيينا، الجانب الإيراني، إلى انتهاج مسار مختلف، محذرةً من نفاد الوقت في المفاوضات التي «دخلت مرحلة حرجة».

وشكّل الملف النووي الإيراني أحد المواضيع الرئيسية في الاجتماع الرباعي الذي ضمّ في برلين أمس، وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بينما تواصلت في فيينا اجتماعات مكثفة بين الوفود المفاوضة.

وجّه وزراء خارجية الرباعي الغربي المشارك في محادثات بشأن برنامج إيران النووي، إنذاراً آخر إلى طهران، يشدّد على ضرورة الإسراع في عملية التفاوض، والعودة للامتثال المشترك لبنود الاتفاق ووقف التوسع في أنشطتها النووية، بينما تبلغ مفاوضات فيينا «مرحلة حاسمة» رغم أن تقدمها «غير جوهري».

شدد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في خطابه أمام المشرعين الروس على «استمرار سعي إيران إلى تطوير العلاقات مع روسيا الصديقة»، مشيراً إلى أن هناك اليوم «آفاقاً جيدة وواضحة لتعزيز العلاقات على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي؛ بما يهدف إلى تعزيز اقتصاد الدولتين والسلام في المنطقة والعالم».

قال الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إدارته تعيد النظر في إعادة جماعة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وذلك بعد الهجوم الأخير الذي شنته الجماعة المتمردة ضد منشآت مدنية إماراتية في أبوظبي، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس مجدداً روسيا من أي محاولة توغل في شرق أوكرانيا، وشن هجمات ينفذها جنود لا يرتدون الزي العسكري الروسي، مشدداً على أن أي إجراءات غير عسكرية أو تكتيكات شبه عسكرية، ستعدها الولايات المتحدة «غزواً لأوكرانيا».

أعرب مسؤول أوكراني عن صدمته إزاء تصريحات الرئيس بايدن التي تنبأ فيها بغزو روسيا لأوكرانيا. ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن المسؤول، دون الكشف عن هويته «هذا يعطي الضوء الأخضر لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لدخول أوكرانيا». ووصفت شبكة «سي إن إن» الأميركية تنبؤ بايدن بالغزو بأنه أقوى اعتراف حتى الآن بأن الولايات المتحدة تتوقع تماماً أن يتخذ بوتين هذه الخطوة، بعد

حشد 100 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية.

حرصت الدول الغربية أمس على إظهار وحدتها في مواجهة روسيا، في نزاعها مع أوكرانيا، ووقف وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الذي وصل إلى برلين لمناقشة تصعيد روسيا العسكري على حدودها مع أوكرانيا.

فرضت الولايات المتحدة أمس (الخميس) عقوبات على 4 أشخاص أوكرانيين موالين لموسكو، تتهمهم بالضلوع في «نشاطات التأثير الموجهة» من السلطات الروسية لزعزعة استقرار أوكرانيا، في أحدث إجراء أميركي ضد مروجي المعلومات المضللة الروسية.

تعتزم وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم (الجمعة)، دعوة روسيا إلى «خفض التصعيد» وإجراء «محادثات بناءة» في شأن أوكرانيا، محذرة من أن غزو هذا البلد سيقود نحو «مستنقع رهيب»، حسب ما أعلن مكتبها.

أعلنت الشرطة البريطانية، أول من أمس، توقيف رجلين في إنجلترا في إطار التحقيق حول احتجاز رهائن في كنيس في ولاية تكساس الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي.

أفاد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، في بيان، أن أجهزة المخابرات الروسية، وخصوصاً جهاز الأمن الفيدرالي «إف إس بي»، تعمل على «تجنيد مواطنين أوكرانيين في مناصب رئيسية من أجل الوصول إلى معلومات حساسة» قبل أي غزو محتمل من روسيا ضد أوكرانيا.

تفجرت أزمة جديدة بين تركيا وقبرص على خلفية سماح الأخيرة بفتح مكتب لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الذي تعتبره أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف لديها ولدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كـ«تنظيم إرهابي».

أفادت صحيفة «فرهيختغان» الايرانية المحافظة، نقلاً عن مصدر إيراني لم تذكر اسمه، بأن الأطراف الغربية «وافقت حتى الآن على 10 أيام لفترة التحقق من رفع العقوبات، لكن الطرف الإيراني يطالب بفترة أطول من ذلك». وأشار المصدر إلى أن فترة 10 أيام تأتي بعدما أعطت الأطراف الغربية في بداية الأمر يوماً واحد لعملية التحقق.

تجري الصين وروسيا وإيران تدريبات بحرية مشتركة اليوم، في شمال المحيط الهندي، وهي ثالث تدريبات بحرية مشتركة بين الدول الثلاث، حسبما أفاد متحدث عسكري إيراني.

هدّدت كوريا الشمالية امس باحتمال استئناف تجاربها الصاروخية البالستية البعيدة المدى والنووية، مع إعلان المكتب السياسي للحزب الحاكم الذي يترأسه الزعيم كيم جونغ أون تأهبه لـ"مواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة.