نداء الوطن / كلير شكر

تحدّثت عن عزوف الرئيس سعد الحريري الترشّح للانتخابات وقالت حتى الآن، لم يُبلّغ رئيس الحكومة السابق "كلمة سره" إلا لقلة من الناس الذين التقاهم في اليوم الأول من عودته إلى بيروت، وأضافت أنّه منذ أن استقرّ في الإمارات العربية، وحده سيناريو ابتعاده عن العمل السياسي هو الغالب على ما عداه. هذه المرة بدت مختلفة عن غيرها من المرات والمراحل. ولهذا، لم تحمل عودته إلى بيروت إلا عنواناً واحداً: ابلاغ المعنيين بقرار عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية، كمقدمة للانكفاء عن العمل السياسي. وتساءلت هل سيكون قرار العزوف شاملاً؟ بمعنى الطلب من "كتلة المستقبل" عدم الترشح أيضاً والانكفاء السياسي؟ أم سيكتفي برفع الغطاء السياسي ليترك القرار للنواب والمقربين منه؟

الديار / جويل بو موسى

تناولت عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان وقالت فور وصوله الى بيروت توجّه الرئيس الحريري للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنضوي تحت لواء نادي رؤساء الحكومات السابقين وسط موقف برز أمس للرئيس تمام سلام يعلن فيه العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية، كذلك يحكى عن اتجاه لدى كل من الرئيس ميقاتي كما الرئيس فؤاد السنيورة لاتخاذ قرار مماثل بعدم الترشح شخصيا للانتخابات ايضا، علما ان ميقاتي سيشكل لوائح لخوض الانتخابات. وكشفت المصادر انه خلال لقاء ميقاتي الحريري تم ابلاغ الاخير لرئيس الحكومة ان قراره بعدم الترشح شخصيا محسوم كما انه يبحث بعدم خوض المستقبل الانتخابات بلوائح باسم المستقبل وهو يفكر في كيفية الاخراج لخوض المستقبل الاستحقاق، الا ان ميقاتي نصح الحريري بعدم مشاركة المستقبل. وبعد السراي توجّه الرئيس الحريري إلى دار الفتوى حيث اجتمع بالمفتي دريان للتشاور ووضعه ايضا بجو القرار الذي سيتخذه ومبلغا المفتي انه يدرس قراره بشأن خوض المستقبل الانتخابات. ويحكى أيضاً عن لقاء سيعقد في الساعات المقبلة في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط معلومات مؤكدة ان الرئيس بري يصر على وجوب خوض الحريري كما المستقبل الانتخابات. وختمت متسائلةً هل من يخلف رجل الاعتدال السني كما يصفه كثيرون اذا ما قرر عدم خوض الانتخابات ليملأ مكانه الفراغ؟