روسيا اليوم

لافروف وبلينكن يجتمعان اليوم في جنيف لبحث الضمانات الأمنية

يعقد وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة، سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن، اليوم الجمعة اجتماعا في جنيف، والمقرر أن تكون المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية على رأس جدول المباحثات. ويأتي هذا الاجتماع بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة، بعد أسبوع من سلسلة مشاورات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن المقترحات الروسية للضمانات الأمنية. وصرح وزير الخارجية الأمريكي قبيل لقائه نظيره الروسي بأنه لا يحمل معه ردا كتابيا من الولايات المتحدة حول المقترحات الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية، مشيرا إلى أنه من الضروري مناقشة الوضع الحالي ومعرفة ما إذا كانت لا تزال هناك فرصة أمام الأطراف للدبلوماسية والحوار. من جانبها صرحت موسكو قبيل المحادثات بأنه خلال اجتماع جنيف، من المفترض أن "يتم تحديد الخطوات الممكنة القادمة". وطالبت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية برد كتابي حول المقترحات التي تقدمت بها موسكو بشأن الضمانات الأمنية. وتشمل مطالب موسكو الرئيسية، التخلي عن مزيد من توسع الناتو في الشرق باتجاه الحدود الروسية، وسحب أسلحة الحلف إلى مواقع عام 1997، وعدم نشر أسلحة هجومية بالقرب من الحدود الروسية.