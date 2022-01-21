وكالة الأناضول

أردوغان: زيارة بوكيلة إلى تركيا نقطة تحول في علاقاتنا مع السلفادور

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن زيارة نظيره السلفادوري نجيب بوكيلة، إلى تركيا، نقطة تحول جديدة في العلاقات بين البلدين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان الخميس مع بوكيلة، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. ورحب أردوغان برئيس السلفادور الذي يجري أول زيارة بمستوى رئيس دولة من بلاده إلى تركيا، حيث وصف الزيارة بـ"التاريخية". وبيّن أردوغان أنهم يتابعون عن كثب الخطوات التي تتخذها السلفادور مؤخراً في مجال السياسة الخارجية خلال فترة رئاسة بوكيلة. ولفت إلى أن الرئيس بوكيلة ينحدر من عائلة فلسطينية، وأنه يُطلق عليه في بلاده بلقب "التركي"، الأمر الذي جعل زيارته إلى تركيا تحمل معنى آخر. وأكد الرئيس أن العلاقات بين تركيا والسلفادور شهدت زخماً كبيراً بعد تولي بوكيلة منصب رئيس البلاد. وذكر أن وزيرا خارجية البلدين افتتحا رسميا اليوم الخميس مبنى سفارة السلفادور لدى أنقرة الذي دخل الخدمة العام المنصرم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الأسد: ضغوط الغرب على روسيا بسبب دورها المهم في الساحة الدولية

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أن "الضغوط الغربية التي تتعرض لها روسيا في العديد ‏من الملفات، تأتي كرد فعل على دورها المهم والفاعل على الساحة الدولية". جاء ذلك خلال استقبال الأسد لألكسندر لافرينتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية. كما شدد الرئيس السوري على أن "ما تتعرض له روسيا من ضغوط غربية هو نتيجة دفاعها عن القانون الدولي، ووقوفها في وجه السياسة اللاأخلاقية التي تنتهجها بعض دول الغرب، ومحاولات هذه الدول خلق الفوضى بهدف التحكم في الدول الأخرى وإرادة شعوبها".