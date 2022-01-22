TL

الطريق باتت سالكة سياسيا أمام انعقاد مجلس الوزراء الذي يطلق بدءا من الاثنين المقبل سلسلة اجتماعات لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022.

المنار

متى صارت الموازنة جاهزة حددت الجلسة الحكومية في بعبدا الاثنين، اما كيف سيكون النقاش فتحدده ارقام الموازنة التي يبدو من انطباع اهل الاختصاص انها معقدة كحال الازمة التي يعيشها اللبنانيون، على امل الا يعيش المسؤولون الانكار، ويكون التعاطي بالحد الادنى من التطلع لمعاناة الناس.

nbn

تقاسم مشهد العودة مسرح الأحداث الداخلية وتوزع على خطين: عودة الرئيس سعد الحريري وما أحاط بها من ضجيج إعلامي قابله الحريري بالكثير من الصمت وعودة مجلس الوزراء الى عقد جلساته في ضوء قرار الثنائي الوطني الذي جاء استجابة لحاجات المواطنين وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية.

mtv

سعد الحريري اتخذ قراره، لكن اعلان القرار مؤجل الى الاثنين المقبل. اسباب التأجيل مبررة. فالحريري يريد استكمال اجتماعاته مع قياديي وكوادر تيار المستقبل ، كما يريد عقد مزيد من الاجتماعات مع الجهات والقوى السياسية الحليفة والصديقة.

NTV

لم يتصاعد الدخان الأزرق من مدخنة بيت الوسط ..وظل الاجتماع الذي رأسه سعد الحريري لكتلة المستقبل النيابية من دون بيان ختامي أو قرارات تحسم التوجه إلى الترشيحات.

OTV

كيف سيتبلور المشهد الانتخابي والسياسي على مسافة اقل من اربعة اشهر عن استحقاق يصفه الكثيرون بالمفصلي؟ الجواب ليس طبعا في الاحصاءات الوهمية التي يتداولها البعض، عن حسن نية أو من دون، بل بالمسار السياسي للأفرقاء من الآن وحتى موعد الانتخابات، وفي السلوك الانتخابي للناخبين في يوم الاستحقاق.

LBC

عملياً يقترب كانون الثاني من نهايته فيما الجلسة الاولى لمجلس الوزراء للبدء بدرس الموازنة ستكون الاثنين المقبل المصادف في 24 كانون الثاني، وهذا المسار هو الخطوة الأولى وصولا إلى إحالة الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها قبل إصدارها بقانون.

الميادين

أشار مستشار الرئيس ​الاماراتي​ ​أنور قرقاش​، خلال ​اتصال​ هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ​اليمن​ هانس غروندبرغ، إلى ان بلاده "ستمارس حقها في منع الأعمال الإرهابية الحوثية، ونمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن اراضي الامارات وسكانها".

الجزيرة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وصلت إلى نقطة حرجة وخطرة، بسبب السياسة التي تنتهجها واشنطن.

العربية

حذر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن نظيره الروسي سيرغي لافروف من أن عبور القوات الروسية للحدود الأوكرانية سيعتبر غزوا وسيؤدي إلى رد.