لبنان الحر

أكّد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، ألّا وجود للاستقرار المالي والاجتماعي قبل الاستقرار السياسي، مبديًا خشيته من ارتفاع نبرة الخطاب الطائفي ربطًا بالاستحقاق الانتخابي، مشدّدًا على وجوب إجرائها في موعدها، وعوّل على إرادة اللبنانيين بعدم عيش تجربة الحرب الأهليّة مرّة أخرى.

صوت لبنان

لفت وزير الشؤون الاجتماعية ​هكتور حجار​، تعليقًا على تقييد عمله، بسبب تمثيله رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في الحكومة، إلى "أنني مستقل بطريقة تفكيري وحركتي، ومعياري هو معيار وطني، داخل الحكومة وخارجها، ورئيس الجمهورية يطلب أمور لها علاقة بالدولة، وحمايتها".

radio orient

أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" ​​وئام وهاب​​​، إلى أنه "لقد ظلم ​سعد الحريري​ نفسه وظلم أهل السنة في عمله السياسي طيلة السنوات الماضية".

اذاعة النور

أعرب "​حزب الله​" عن إدانته "بشدة المجازر المهولة، التي ارتكبها العدوان السعودي الأميركي على ​اليمن​، والتي أدت الى استشهاد العشرات وسقوط المئات من الجرحى، من النساء والرجال والأطفال".

صوت المدى

أشار الوزير السابق غسان عطالله، الى أنه "عندما يصبح المسؤول عاجزا عن ايجاد ​سياسة​ منتجة اقتصادية ويلجأ الى اضافة ضرائب جديدة على كاهل المواطن، فذلك يعني أن الأمور لا تبشر بالخير"، لافتا الى أنه "بحسب وجهة نظري الشخصية، مشروع موازنة العام 2022 معيب وهو تكرار للسياسات نفسها، فعندما عجزوا عن الحصول على تمويل من الخارج وجدوا أن فرض الضرائب هو الوسيلة الأسهل بالنسبة لهم".