نداء الوطن/ ألان سركيس

تحدّث عن عزوف الرئيس سعد الحريري الترشّح للانتخابات وقال: ينتظر الجميع القرار النهائي الذي سيتّخذه رئيس تيار "المستقبل" النائب الرئيس سعد الحريري في شأن مستقبله السياسي ومستقبل تيار "المستقبل". وإذا كان الحريري قد بلّغ أركان تياره وكتلته بقراره الصادم، إلا أن المحاولات ستظل تجري معه لإعادته إلى الحياة السياسية، ويقود هذه المحاولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وأضاف، ربما عزوف الرئيس الحريري عن الترشّح يأتي كمدخل لإصلاح العلاقة مع الطائفة السنية بعدما أقفلت أبواب الرياض أمام القيادات السنية الحالية. من هنا، فان الأيام المقبلة ستكشف المستور مستقبلياً وسعودياً وسيكون فاتحة لمعرفة ما يُحضّر للبنان.

الديار/ دوللي بشعلاني

تناولت موضوع الموازنة وقالت تتجه الأنظار في الداخل والخارج الى جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل، وعلى جدول أعمالها 56 بنداً على رأسها مشروع قانون الموازنة العامّة لعامي 2021 و2022. وأضافت أنّ هذه الموازنة ستفرض المزيد من الضرائب على اللبنانيين، خصوصاً فيما يتعلّق بالزيادات الضريبية على فواتير الكهرباء والماء والهاتف. وتقول مصادر سياسية مطلعة إنّ الموازنة العامّة ستمرّ في مجلس الوزراء خلال جلسات عدّة، وستذهب بعد ذلك الى مجلس النوّاب والذي بدوره سيمرّر الموازنة. وأشارت المصادر الى أنّ المهم في إقرار الموازنة العامّة هو التمهيد لتوقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيما وأنّ هذا الأخير من شأنه تشجيع بعض الدول المراقبة على تقديم القروض الميسّرة للبنان للقيام بالمشاريع الإصلاحية. ومن هنا، تجد المصادر أيضاً أنّ الشعب اللبناني سينتفض بعد إقرار هذه الموازنة، وإذا كانت الشوارع لن تكون ساحة انتفاضته هذه المرّة، إلّا أنّه سيُحاسب المسؤولين حتماً في صناديق الإقتراع الذين قاموا بلعبة رفع وخفض الدولار من 1500 ل.ل. الى 33 وملامسته الـ 34 ألفاً، بهدف تثبيته أخيراً بحجّة توحيد سعره للإتفاق مع صندوق النقد على سعر الـ 20 ألفاً .أمّا خطّة التعافي الإقتصادي والإصلاحات المطلوبة أيضاً من قبل الصندوق، فستكون على قائمة جدول أعمال مجلس الوزراء بعد الإنتهاء من إقرار الموازنة العامّة.