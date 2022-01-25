TL

جدد رئيس الجمهورية التأكيد على احترام مبدأ فصل السلطات، قائلا ما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقا لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين..

أما رئيس الحكومة فرأى ان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا..

المنار

نقاشات الجلسة الحكومية يوم أمس كانت هادئة، مع اقرار بعض المطالب للموظفين وللقطاع الخاص كبدل النقل والمنح الاجتماعية والمنح المدرسية للقطاع الخاص، وهو ما اعتبره الاساتذة المتعاقدون غير كاف، مؤكدين استمرارهم بالاضراب. على ان البحث في تفاصيل الموازنة قد اطلق، والعين على الجلسات المستمرة الى حين اقرارها.

nbn

جدد المكتب السياسي لحركة أمل رفض أي ضرائب وأعباء جديدة تفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرةلافتا الى أن أيا من هذه الاجراءات من المفترض أن تدرس بشكل متواز مع خطة النهوض الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية بالرواتب والمخصصات للقطاعات الاجتماعية.

mtv

طرح الحريري من جهة التمسك بالسلم الاهلي، وعبر من جهة ثانية عن اقتناعه ان لا مجال لاي فرصة ايجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني. كأن الحريري يقول: المواجهة مع النفوذ الايراني ستؤدي حكما الى ضرب السلم الاهلي.

NTV

الحريري قال كلمته ومشى الى أبوظبي مودعا هنا ألف سؤال وسؤال يتقدمها احتمال تطيير الانتخابات برمتها وستكون مقاطعة الحريري سببا لوضع المخطط التوجيهي للتأجيل ..

OTV

عين على المبادرة الخليجية تجاه لبنان، وعين على جلسات مجلس الوزراء والمفاوضات الرسمية التي انطلقت اليوم مع صندوق النقد الدولي. غير ان البداية من موقف الحريري المدوي، علما ان المعلومات تحدثت عن مغادرته مساء يوم أمس إلى ابو ظبي.

LBC

بين العشرين من تشرين الأول 2004، والرابع والعشرين من كانون الثاني 2022، ثمانية عشر عاما وثلاثة أشهر. في التاريخ الأول استودع الرئيس الشهيد رفيق الحريري لبنان، بعدما قدم استقالة حكومته وأرفق الاستقالة بالإعتذار عن عدم الترشح لتشكيل حكومة الجديدة.

الميادين

أشار رئيس مجلس النواب الليبي، ​عقيلة صالح​، إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها ولا نقبل أي دفاع عن استمرارها". ولفت إلى أنه "على النواب التوافق مع مجلس الدولة لتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية"، داعيا القنوات الحكومية والخاصة إلى التقليل من خطاب الكراهية.

الجزيرة

اشاد وزير الخارجية السوري فيضل المقداد، بـ"الدبلوماسية الفاعلة لإيران​"، متطلعًا الى "نجاح المفاوضات الجارية بفيينا​، بين ايران ومجموعة 4+1، في رفع الحظر الاميركي الظالم عن الحكومة والشعب الايرانيين"، لحسب ما نقلت ​وكالة الأنباء الإيرانية​ "ارنا".

العربية

أشار وزير الداخلية الإيراني، ​أحمد وحيدي​، إلى أن بعض المشاكل التي حدثت مع عدد من دول الجوار "أزيلت"، موضحاً أن إيران "لديها الآن علاقات جيدة مع جيرانها وتحتاج إلى تطويرها". وجاء تصريح وحيدي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الوطني "إيران ودول الجوار"، اليوم الاثنين.