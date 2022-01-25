لبنان الحر

أشار مستشار رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، ​داوود الصايغ​، إلى "أننا شهدنا حدث على مستوى التطورات السياسية، هو حدث محوري، لا سابقة له، لقيادي سياسي وزعيم حزب، وكتلة نيابية وازنة، أن يعلن ما أعلنه الحريري".

صوت لبنان

اعتبر رئيس ​تيار المردة​ الوزير السابق ​سليمان فرنجية​، أنه "بمعزل عن من يتفق أو يختلف معه فإن رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ وجه من وجوه الاعتدال في لبنان. وغيابه عن الساحة السياسية سيخلق فرصة للضعفاء الذين سيعمدون الى المزايدات التي تعزّز ​التطرف​، والتطرف هو أكبر خطر على مستقبل لبنان".

radio orient

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار الى انه "لست بجو تطيير الانتخابات، ونحن مصرون أن يحصل الاستحقاق بوقته، ونحن قلنا أننا في حال شعرنا أن هناك نية بالتمديد للبرلمان فسنستقيل من المجلس النيابي".

اذاعة النور

رأى وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض​، أن "الوضع الصحي من اهتمامات مجلس الوزراء الأساسية واتخذنا قرارات عديدة تصب لمصلحة القطاع، وهناك أربع ملفات أساسية لوزارة الصحة​، وهي تأمين ​الدواء​ والاستجابة لكورونا​ والاستشفاء وهجرة الكفاءات الطبية".

صوت المدى

اكد النائب أكرم شهيب خلال تلاوته مقررات الإجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية حول متابعة وزارة البيئة لعودة إنتاج الطاقة من مطمر الناعمة، "استمرار أعمال الصيانة فيه لناحية المياه الآسنة، أو حرق غاز الميثان (Methane) من قبل مجلس الإنماء والأعمار.