التقى وزير الخارجية الاسرائيلي ليل الاحد وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، وأثار اللقاء موجة انتقادات في احزاب اليمين والمعارضة.

أصدرت قيادة الجيش الاسرائيلي اشعارات بهدم البؤرة الاستيطانية غفعان رونين الواقعة في الضفة الغربية.

اعلن وزير الامن الداخلي الاسرائيلي عومير بارليف أنه طلب من المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاني الحصول على ايضاحات حول تصرف ضابط الشرطة جمال حكروش الذي تم توثيقه وهو يحضر جريمة قتل ولم يحاول منع تنفيذها بل قفز عن الجريح وغادر المكان تاركاً إياه ينزف حتى الموت.