أمرت الولايات المتحدة عائلات ديبلوماسييها في وقت متقدم الاحد بمغادرة أوكرانيا بسبب التهديد المستمر بعمل عسكري روسي، داعية الأميركيين إلى تجنب السفر إلى روسيا.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها ستسحب بعض موظفيها واقاربهم من سفارتها في أوكرانيا رداً على التهديد الروسي المتصاعد في اجتياح كييف.

اعتبرت أوكرانيا أن قرار الولايات المتحدة اجلاء عائلات ديبلوماسييها في كييف سابق لأوانه.

أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أمس، أن طهران لا تستعبد تواصلاً مباشراً مع واشنطن خلال المباحثات النووية في فيينا، بحال كان ذلك ضرورياً لابرام تفاهم جيد في شأن احياء الاتفاق حول برنامج الجمهورية الاسلامية النووية.

جدّدت واشنطن أمس تأكيدها على أنها مستعدة لاجراء مفاوضات مباشرة مع طهران لاحياء الاتفاق النووي.

ألقى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده أمس، باللوم على الولايات المتحدة في بطء وتيرة المحادثات غير المباشرة بشأن احياء الاتفاق النووي.

أعلن حلف شمال الاطلسي أمس، أنه وضع قواته في حال تأهب وعززها في شرق أوروبا عبر الدفع بمزيد من السفن والمقاتلات في تحرك نددت به روسيا باعتباره تصعيداً للتوتر في ما يتعلق بأوكرانيا.

نفذت طائرات حربية صينية 39 توغلاً في منطقة الدفاع الجوي التايوانية الاحد، حسبما أعلنت حكومة الجزيرة في ثاني أكبر عملية توغل يومي تسجل حتى اللحظة.