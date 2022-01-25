أطلق الحوثيون صواريخ بالستية في اتجاه أبوظبي ومناطق سعودية اعترضتها الدفاعات الجوية وهددوا بتوسيع عملياتهم في الامارات.

ندتت دولة الامارات العربية المتحدة بشدة أمس، باستهداف المتمردين الحوثيين لمناطق ومنشآت مدنية في دولة الامارات من خلال صاروخين باليستيين مؤكدة أن هذا الاستهداف الآثم لم يمر دون عقاب.

قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا في حاجة إلى دستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حين دعت مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز مجلس النواب إلى تحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات.

أعلن مصدر عسكري عراقي قتل ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة كركوك.

استسلم نحو 300 عنصر من داعش في سجن غويران في الحسكة شمال شرق سوريا فيما واصل أخرون التحصن بفتيان قصّر في السجن بعد أيام من اشتباكات مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الكردية – العربية أوقعت عشرات القتلى من الطرفين.

أجرى طيارون روس وسوريون دورية جوية في اطار تدريبات بالاجواء السورية شملت خط فك الاشتباك في الجولان جنوب البلاد.

طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الامن بالتحرك لوضع حد لهجمات الحوثيين على خلفية عملياتهم الاخيرة على المملكة والامارات معتبرة أن هذا السلوك العدواني تحد للمجتمع الدولي.

إنهارت المجموعات الحوثية أمس في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب بعد أن تمكنت قوات العربية العمالقة من دخول مركز المديرية بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.