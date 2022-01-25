الجزيرة - السعودية

استمرار التمرين السعودي الأمريكي المشترك "درع الوقاية 3"

تواصل القوات المسلحة السعودية والقوات الأمريكية الصديقة، وبمشاركة عدة جهات حكومية تدريبات تمرين "درع الوقاية-3" الذي بدأ منذ عدة أيام ضمن خطة التمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف التدريب والتخطيط لإدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل. وأوضح المتحدث الرسمي للتمرين العقيد بدر بن سعد الذيبان أن المرحلة الأولى من التمرين تمت بنجاح بمتابعة من المشرف العام على التمرين اللواء الركن خالد بن سعيد أبو قيس، مبينًا أنه تم عقد عدة ندوات ومحاضرات نظرية حول الحماية من أسلحة التدمير الشامل، وتدريب القادة والأركان على التخطيط لإدارة هذا النوع من الأزمات، وإدارة مراكز العمليات، إضافة إلى عقد ورش عمل.

أخبار الخليج - البحرين

رئيس مجلس الشورى: مملكة البحرين تحرزُ نجاحًا متواصلًا في تحقيق الأهداف التنموية

أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ مملكة البحرين تُحرز نجاحًا متواصلًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسجّل نسب إنجازٍ عالية في بلوغ الأهداف التنموية، مشيدًا بما يوليه الباحثون والكتاب البحرينيون من اهتمام وحرص على دراسة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر الوعي والثقافة بالتنمية المستدامة، باعتبارها مشروعًا عالميًا تسعى دول العالم لتحقيقه بحلول العام 2030م.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، يوم أمس الإثنين، الباحث باقر زين الدين، الذي قدَّم لمعاليه نسخة من رسالة الماجستير التي أعدها بعنوان: "اتجاهات النُخب الإعلامية نحو دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بأهداف التنمية المستدامة 2030 (المساواة بين الجنسين نموذجًا)".

القدس - فلسطين

مجلس الوزراء يحذر من تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين

حذر مجلس الوزراء، من تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين وتحديدا ما حصل في بورين من اعتداء على النشطاء والمتضامنين.

وأدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، التي عقدت، يوم أمس الاثنين، في محافظة طوباس والأغوار، قيام المئات من مستوطني شمال الضفة بالاستيلاء على مساحات من أراضي بلدات سنيريا ومسحة وكفر الديك وتسييجها وزراعة الأشجار فيها، ووضع يافطات تحذر المواطنين وأصحاب الأرض من دخولها.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد يؤكد تضامن الإمارات مع باكستان في مواجهة الإرهاب

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلـ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.. أعرب خلاله عن إدانته واستنكاره الشديدين التفجير الذي استهدف مدينة لاهور الباكستانية وأسفر عن قتلى وجرحى. وأكد سموه خلال الاتصال تضامن دولة الإمارات ووقوفها مع باكستان وشعبها الصديق في مواجهة العنف والإرهاب بجميع صوره والذي يتنافى مع المبادئ الإنسانية وينتهك القوانين والأعراف الدولية. وشدد سموه على أن الأعمال الإجرامية التي ترتكبها قوى الإرهاب والتطرف تؤكد الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية الفاعلة من أجل مكافحة الإرهاب ووضع حد لجرائمه وأخطاره التي تمس السلم والاستقرار الدوليين.