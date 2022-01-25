الجمهورية/عماد مرمل

رأى أن قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل في الحياة السياسية والعزوف عن الترشح إلى الانتخابات سيترك حكماً تداعيات على الساحة الداخلية الهشه والرخوة.

ولفت إلى أن موسكو لا تحبذ انكفاء الرئيس الحريري وأنها كانت تفضل بقاءها في مجلس النواب والمعترك السياسي خشيه من أن يملأ المتطرفون في الوسط السني الفراغ الذي سيتركه.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

اعتبر أن تعليق الرئيس سعد الحريري مشاركته وتيار المستقبل في العمل السياسي وعدم خوض الانتخابات النيابية ترشيحاً واقتراعاً يعكس ثلاثة احتمالات الاول: تأجيل الانتخابات النيابية وتمديد ولاية المجلس النيابي الحالي والثاني وجود رغبة داخلية وخارجية يفرض تغيير في الطبقة السياسية اللبنانية تحت عوان انها تتحمل مسؤولية انهيار لبنان على كل المستويات والثالث أن لبنان موضوع خارج الاهتمامات العربية والدولية وذاهب إلى مزيد من الانهيارات.

الديار/ محمد علوش

وصف زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى لبنان بأنها لم تكن مطمئنة، فالرسالة الخليجية التي حملها الرجل إلى بيروت تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه الدول الخليجية قررت التصعيد بوجه حزب الله وهذا القرار الذي اتخذ قبل رأس السنة يتجه نحو طريق التنفيذ.