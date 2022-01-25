وكالة الأناضول

سفير أوكرانيا: نرحب بمبادرة تركيا للوساطة بين كييف وموسكو

قال السفير الأوكراني لدى أنقرة، واسيل بودنار، إن بلاده ترحّب بالمبادرة التركية للوساطة بين كييف وموسكو لحل الأزمة القائمة بينهما، ولجمع قادة البلدين في أنقرة.

وأشار السفير في كلمته الاثنين، أمام مؤتمر بالعاصمة أنقرة حول العلاقات التركية الأوكرانية، إلى أن الصراع بين بلاده وروسيا مستمر منذ 8 أعوام.

وشدد على أن تواجد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية ليس بأمر جديد، إلا أن الجديد في الأمر هو زيادة أعداد ونوعية هذه القوات.

وأكد بودنار على استعداد أوكرانيا للانخراط في كافة أنواع المباحثات التي تستهدف حل الأزمة القائمة مع روسيا.

وأردف: "نرحب أيضاً بمبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للوساطة بين أوكرانيا وروسيا، ولجمع قادة البلدين في أنقرة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيس وزراء بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا سيكون عنيفا ودمويا

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أي "غزو روسي لأوكرانيا"، لافتًا إلى أنه حال وقع سيكون "عنيفا ودمويا".

وقال جونسون، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة بلومبرغ الأمريكية، اليوم الاثنين إن "غزو أوكرانيا من المنظور الروسي سيكون عنيفا ودمويا، وسيكون من المهم للروس أن يفهموا جيدا أن ذلك يمكن أن يكون [شيشانا] جديدا".

وأضاف "زرت أوكرانيا عدة مرات، واعتقادي أن الناس هناك سيقاتلون بضراوة، وحقا لا نتمنى أن تؤول الأمور إلى ذلك"، وتابع أنه "على الجميع أن يفهم أن المملكة المتحدة وكل حلفائها على استعداد لعقوبات قاسية في حال غزو أوكرانيا".