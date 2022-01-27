TL

أفاد مراسلنا في البقاع، بان كثافة الثلوج أدت إلى انقطاع الطرقات كافة وخصوصاً اتوستراد رياق بعلبك الدولي الذي يربط البلدات البقاعية، دون اي تحرك من البلديات لفتح هذا الطريق اول بأول، وقد ادت العاصفة الى انقطاع الكهرباء خصوصا كهرباء زحلة التي ناشدت البلديات لفتح الطرقات.

المنار

أول الشهب السياسية للاتفاقية الموقعة بين وزراء الطاقة في لبنان وسوريا والاردن اليوم كانت في السراي الحكومي حيث دخلها وزير الطاقة السورية غسان الزامل مع زميليه الاردني صالح الخرابشة واللبناني وليد فياض، فالتقاهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوعود تجديد الطاقة السياسية لما فيه مصلحة لبنان..

nbn

نفى الرئيس نجيب ميقاتي ما يتم ترداده من ان مشروع الموازنة هو استجابة لطلب صندوق النقد الدولي مؤكدا أن الموازنة هي من صنع لبنان ولا علاقة للصندوق بأي من مندرجاتها . ووفق معلومات الNBN إتفق مجلس الوزراء على ان مسألة الصلاحيات الاستثنائية تعود دستوريا الى مجلس النواب.

mtv

عربياً وعالمياً: لبنان على أجندة الاهتمام من جديد، وروزنامة الاستحقاقات والمواعيد كثيرة وكثيفة. فالتنسيق بشأن الملف اللبناني قائم بقوة بين دول الخليج ومصر من جهة ، وبين فرنسا والولايات المتحدة الاميركية من جهة ثانية.

من هنا زيارة وزير خارجية فرنسا لبنان في مطلع شباط. والسبت، ينعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب، وفيه سيقدم لبنان رده على الورقة الكويتة.

NTV

تقدم الحريري من تياره وأنصاره بطلب استراحة وفترة سماح لكنه ترك باب بيت الوسط مواربا ليدخله تيار بدم جديد وما فعله ليس فراغا بل ترك مكانا شاغرا لا لبديل واحد بل لبدائل وهنا يأتي دور المعارضة والمستقلين والحراك المدني لملء هذا الشغور من خلال لملمة أنفسهم ورص صفوفهم والتوحد داخل لوائح مواجهة قد تأتي فعلها ليس داخل الطائفة السنية وحسب بل قد تنسحب على مختلف الطوائف.

OTV

لا تزال الاوساط المختلفة تترقب المقاربة اللبنانية للمبادرة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتية، وفي هذا الاطار، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان اليوم، ان لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة، مشيرا الى ان الأجوبة اللبنانية سيحملها معه وزير الخارجية الى الاجتماع الوزاري العربي الذي يعقد في الكويت نهاية الأسبوع الحالي.

LBC

تعليق الرئيس سعد الحريري للعمل السياسي وعدم المشاركة في الإنتخابات النيابية. هذا التطور مر في شقه الأول

فيما لم تتضح بعد آلية وإجراءات عدم المشاركة في الإنتخابات، وربما ما زال الوقت مبكرا جدا للتقرير في هذا الموضوع.

الميادين

كشفت وسائل إعلام إيرانية وعربيّة، أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني وصل يوم أمس الثلاثاء إلى بغداد بهدف لقاء عدد من القيادات الشيعية في سبيل تسريع عملية تأليف الحكومة.

الجزيرة

أعلن إكسبو دبي تأجيل حفل كان مقرراً في 30 كانون الثاني وعزا ذلك لـ"ظروف طارئة".

العربية

حصل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح على ثقة مجلس الأمة (البرلمان) بعد استجوابه من أحد النواب قبل نحو أسبوع، في أول اختبار حقيقي لصمود الحكومة الجديدة التي تشكلت نهاية كانون الأول بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة.