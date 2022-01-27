لبنان الحر

لفت وزير التربية ​عباس الحلبي​، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أنه "نظرًا للتوقعات الجوية، التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير مدرسة ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة، قرار فتح المدرسة أو إغلاقها، وذلك بحسب موقع المدرسة وحركة الانتقال إليها".

صوت لبنان

أشاد وزير الصناعة جورج بوشكيان، باتّفاقيّة شراء ونقل الطاقة الكهربائيّة من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، والتي ستؤمّن نحو 250 ميغاوات إضافيّة تُوضع على شبكة التوزيع، الأمر الذي سيرفع ساعات التغذيّة ويخفّض الاعتماد على المولّدات الخاصّة، ويقلّص الفاتورة النفطيّة والتلوّث.

radio orient

إعتبر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، "ان الانهيار الذي يعانيه لبنان، له عوامل كثيرة إلى جانب السياسيين، إلا أن "حزب الله" كان سببا رئيسيا". ورأى ان بيان البنك الدولي هو "موقف مهم وينبغي على الجميع أن يقرأه بعناية.

اذاعة النور

اكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين، ان "المطلوب في لبنان ومن اجل تخطي الكارثة الاقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر وحقوقهم في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في صلب السياسات الاقتصادية".

صوت المدى

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون المرسوم الرقم 8728 تاريخ 26 كانون الثاني 2022، القاضي بإحالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022، على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.