قال وزارة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار, إن المحادثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ستُستأنف في بداية الأسبوع المقبل،وستلتقي إلهرار، مع الوسيط الأميركي، عاموس هوخشتاين، الذي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل. وجاء في بيان مقتضب لوزارة الطاقة أن "إسرائيل جاهزة لاستئناف المحادثات حول موضوع الحدود البحرية مع لبنان".

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة الدول التي أبرمت معها "اتفاقات أبراهام" لتطبيع العلاقات وتأمل بانضمام السعودية وإندونيسيا إلى هذه القائمة.وهي من بين الدول الأكثر أهمية، لكن ذلك سيتطلب وقتا,و "أعتقد أن هناك دولا صغيرة ستقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال سنة أو سنتين".

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مقربين من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقف دفع رواتب للأسرى والمحررين، خلال ثلاث سنوات، وتحويلها إلى مخصصات رفاه اجتماعي،وأضافت القناة ال12- الاسرائيلية أن الإدارة الأميركية تعهدت للرئيس الفلسطيني بأنها ستسمح بتعيين "مستشار قانوني" يمثل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدلا من إعادة فتح مكتب تمثيل للمنظمة، الذي أغلقه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.ونقلت القناة عن "مصدر فلسطيني رفيع"، لم تذكر هويته أيضا، قوله إن "أبو مازن يدرك أن عليه التوقف عن طريقة الدفع لعائلات الأسرى في الحاضر والماضي"، وأنه "يبحث عن طريقة للاستمرار في تحويل أموال، من دون إثارة انتقادات إسرائيلية ومن جانب الدول الغربية".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش أن هاتف مديرة مكتب المنظمة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لما فقيه، التي كانت تحقق في انفجار مرفأ بيروت، تعرض للاختراق عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.، خمس مرات، بين نيسان وآب الماضيين.وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن اخترق هاتف فقيه تم باستغلال ثغرة "زيرو-كليك"، أي من دون أن تفعل صاحبته أي شيء، مثل النقر على رابط. وهذه تقنية هجوم متطورة ومعقدة وفعالة في اختراق الأجهزة ويصعُب أيضاً على المُستهدَف اكتشافها أو منعها.وقالت فقيه في بيان "هيومن رايتس ووتش" إنه "ليست صدفة أن تستخدم الحكومات برمجيات تجسس لاستهداف الناشطين والصحافيين، وهم الذين يكشفون عن ممارساتها التعسفية. يبدو أنها تعتقد أنّ ذلك يساعدها على تعزيز سلطتها وإسكات المعارضة وحماية تلاعبها بالحقائق".

طلب رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي مساعدة المستشار الألماني أولاف شولتز في إعادة أسرى ومفقودين إسرائيليين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن ليفي الذي يزور ألمانيا التقى شولتز، وطلب منه المساعدة في التعامل مع قضية الأسرى والمفقودين وشدد على أهمية ألمانيا في المحادثات النووية مع إيران.