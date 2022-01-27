أعلنت إيران أن وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان سيستقبل اليوم في طهران نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وذلك بعد اتصال هاتفي جرى بينهما, "تبادلا خلاله الآراء إزاء قضايا إقليمية وضرورة تقديم الدبلوماسية والحوار لحل المسائل القائمة".

قال قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال شهرام إيراني، إن سلاح البحر الإيراني أصبح قوة حاسمة في المنطقة في مختلف المجالات.وإن "الأعداء اليوم يحاولون إخراجنا من الساحة، لكن حلمهم هذا سيقبر معهم".

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب المسؤولية عن انتهاج معايير مزدوجة إزاء روسيا على خلفية التصعيد الحالي حول أوكرانيا, ولفت إلى إجراء دول الغرب مناورات عسكرية "استفزازية بدرجة متزايدة" قرب حدود روسيا، واتهم الغرب بـ"جر النظام الأوكراني إلى مدار حلف الناتو" وإمداده بأسلحة فتاكة و"تحريضه على تدبير استفزازات مباشرة ضد روسيا",وشدد لافروف على أن المطالب الغربية لروسيا بوقف إجراء تدريبات عسكرية داخل حدودها تبدو "وقحة تماما في هذا السياق"، مؤكدا أن إجراء هذه المناورات يمثل حقا مشروعا لموسكو.

سلم السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، في مقر وزارة الخارجية الروسية رد واشنطن الخطي على المقترحات الأمنية التي تقدمت بها موسكو وفق "سي ان ان ".

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرد الأمريكي على المقترحات الروسية حول الأمن في أوروبا يقضي بإيجاد الطرق الدبلوماسية للتحرك إلى الأمام.وأشار إلى أن الرد الأمريكي تم تنسيقه بشكل كامل مع الحلفاء وأوكرانيا، وتمت إحالته كذلك إلى الكونغرس الأمريكي,وأضاف أن الولايات المتحدة لن تنشر ردها على المقترحات الروسية، وتنتظر من موسكو عدم نشرها للرد أيضا.وقال أنه يتوقع اتصالا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الأيام القريبة القادمة.

أكدت ويندي شيرمان، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، رفض حلف شمال الأطلسي العودة إلى مواقعه ما قبل العام 1997، استجابة لطلب روسيا بذلك.وقالت أن هناك معطيات تشير بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "سيستخدم القوة ضد أوكرانيا حتى منتصف شباط",واضافت -اليوم "لا فكرة لدي بشأن ما إذا تم اتخاذ قرار نهائي، لكننا بالتأكيد نرى أن كل مؤشر يدل على أنه سيستخدم القوة العسكرية في الفترة ربما من الآن وحتى منتصف شباط".

دعت السفارة الأمريكية في كييف رعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أوكرانيا إلى عدم التأخر في مغادرة هذا البلد، نظرا للتصعيد الحالي حوله.

قالت السفارة الروسية في واشنطن إن الأسلحة التي تزود بها الولايات المتحدة أوكرانيا ستذهب إلى المسلحين والإرهابيين، الذين سيحصلون على تفويض مطلق للعمليات العسكرية في منطقة دونباس.وأشارت السفارة إلى أنه إلى جانب الدعم السياسي والمادي، الذي تقدمه واشنطن لكييف، فإن "النازيين الجدد (في أوكرانيا)، في الواقع، يتلقون تفويضا مطلقا للاستفزازات والقيام بأعمال عسكرية في دونباس".

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظيرته البريطانية إليزابيث تراس ستزور موسكو في غضون أسبوعين.وردا على طلب التعليق على التصريحات الأخيرة للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن إمكانية استمرار توسع الحلف وزيادة تواجده العسكري في شرق أوروبا، قال لافروف: "منذ وقت طويل لا أنظر إلى تصريحاته إطلاقا، ويبدو لي أنه فقد الاتصال بالواقع",واضلف "هناك تغيرات جذرية على الصعيد الدولي، وهي ليست إيجابية تماما على أقل تقدير. يمر النظام بأكمله باضطرابات",و أن دول الغرب "لا تزال غير مستعدة للقبول بحقيقة العالم متعدد الأقطاب الذي ينشأ حاليا ويجب أن يكون أكثر عدلا وديمقراطية من نموذج العالم المبني على هيمنة دولة واحدة".

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن تهديدات الولايات المتحدة بتجميد الأصول وفرض عقوبات على القيادة الروسية ليست مؤلمة، لكنها مدمرة على المستوى السياسي.

قالت المتحدثة ماريا زاخاروفا : "ناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن عدوان روسيا على حدودها مع نظيرته البريطانية ليز تروس.. انظروا كيف.. اتضح أننا هاجمنا أنفسنا. نحن عدوانيون بشكل ماكر داخل حدودنا!"وسألت "كيف يمكن أن يكون عدوانا روسيا داخل أراضينا".ولفتت زاخاروفا إلى أنه في الأشهر الأخيرة دأب الغرب على اتهام روسيا بشكل متزايد بالتحضير لـ "غزو" أوكرانيا.

أعرب النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي تيد باد عن قلقه إزاء إمكانية تكرار الفوضى التي شهدتها عملية الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل العام الماضي في أوكرانيا.لافتا إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي سبق أن أعلنت مؤخرا أن السلطات الأمريكية لا تراقب تنقلات مواطنيها في الخارج ولا يعلمون لذلك العدد الدقيق لرعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أوكرانيا حاليا.

كرر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه يعمل على توحيد الغرب لتطبيق "أقسى عقوبات" لردع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من فعل أي شيء "طائش أو كارثي" بشأن أوكرانيا.

حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان شركاء باريس الغربيين على بذل كل جهودهم لضمان مواصلة الحوار مع روسيا.وقال في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي: "لا أخفي عنكم أن الوضع متوتر جدا، ونسعى مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والناتو إلى وقف هذا التصعيد".

أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش أن بلاده ستسحب جنودها من قوات الناتو المنتشرة في شرق أوروبا في حال نشوب نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا. لكن رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش وصف تصريح ميلانوفيتش بـ "الهراء"، قائلا أن جنودا كرواتيين لا وجود لهم في أوكرانيا إطلاقا، أما القوة الكرواتية التي سبق أن تم انتشارها في بولندا فقد عادت مؤخرا إلى أرض الوطن.

نقلت إذاعة BNR البلغارية عن مصدر دبلوماسي مطلع في بروكسل,ان بلغاريا .لا تريد نشر قوات أمريكية على أراضيها لكنها مستعدة لاستقبال جنود فرنسيين,وذكرت الإذاعة أن وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف لم يؤكد هذا النبأ،

انطلق في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس لقاء "رباعية نورماندي" الخاص بالتسوية في شرق أوكرانيا على مستوى المستشارين السياسيين، حسبما أوردت السفارة الروسية بفرنسا.وقبل بدء اللقاء بساعات أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن أمله أن يجري خلال اللقاء "حوار مفتوح جيد يجلب أكبر قدر ممكن من الثمار". وأضاف أنه من المستحيل الآن التنبؤ بالثمار التي سيأتي بها هذا اللقاء.

أغلقت معظم مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​والمجال الجوي فوقه لإجراء مناورات حلف الناتو واسعة النطاق "نبتون سترايك – 2022"وبدأ حلف الناتو مناورات في البحر المتوسط بمشاركة مجموعة حاملة طائرات أمريكية ضاربة، إلى جانب قوات من الحلفاء الآخرين.

أكد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه على خلفية الفضيحة الناجمة عن تنظيمه حفلات في مقر عمله منتهكا لقواعد الجائحة.

ألقي القبض، على رجلين في مدينة مانشستر البريطانية في إطار التحقيق بعملية احتجاز الرهائن في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية.

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حوار خاص تداولت وسائل إعلام تسجيله، عن أتم قناعته بأنه سيعود إلى الحكم بعد الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة.

وقع انفجار، في العاصمة اليونانية أثينا، ملحقا أضرارا جسيمة في المتاجر، في حين أفيد عن إصابة شخص بجروح خطيرة.

أشار البابا فرنسيس إلى أن اليوم الخميس، يصادف "اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة من اليهود"، وقال إنه "من الضروري أن نتذكر إبادة ملايين اليهود والأشخاص من مختلف الجنسيات والمعتقدات الدينية"، مؤكدا أنه "يجب عدم تكرار هذه القسوة التي لا توصف بعد الآن".