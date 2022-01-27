استهجنت دمشق ما وصفتها بالأكاذيب والمواقف التي تضمنها بيان المجلس الأوروبي الأخير، وقالت إنها "تعبر عن حالة الانفصال عن الواقع والانفصام الذي تعانيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي".وقالت الخارجية السورية في بيان إن تلك المؤسسة "تفتقد لأدنى درجات الاستقلالية وارتضت لنفسها أن تكون تابعا ومنفذا للسياسات الأمريكية، ما أفقدها هويتها وجعل منها كيانا هلاميا بلا لون أو طعم أو رائحة".

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن استعادتها السيطرة على سجن الثانوية الصناعة في مدينة الحسكة بالكامل واستسلام جميع عناصر "داعش" المتواجدين فيه,بعد قتال استمر ايام عدة سقط خلاله عشرا القتلى من الطرفين ,ويضم سجن الصناعة نحو 3.5 ألف سجين ويعد أكبر سجن لعناصر التنظيم في العالم.وأعلنت (قسد) تحرير 23 رهينة من قبضة "داعش" في سجن "الصناعة".

عبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، عن قلقها حيال التقاريرعن تسجيل وفيات بين الأطفال في سجن غويران العسكري في الحسكة، بشمال شرق سوريا.ودعت المديرة التنفيذية لمنظمة "اليونيسيف"، هنرييتا فور، جميع الأطراف في سوريا، إلى "الالتزام بمسؤولياتها في حماية المدنيين وأولئك الذين لا يقاتلون، وإعطاء الأولوية لسلامة جميع الأطفال داخل سجن غويران".

أعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تقوم بتعزيز مواقع الإرهابيين من تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي في إدلب بشمال سوريا,و إنه "تحت ذريعة العناية بالسوريين الذين يحتجزهم إرهابيو "هيئة تحرير الشام" قسرا في إدلب بمثابة دروع بشرية، تقوم الدبلوماسية الأمريكية من ناحية الواقع بدعم المسلحين على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين".و"لا تدخر الولايات المتحدة جهدا لإعادة تكوين صورة قاطعي الرؤوس في إدلب، وتقدمهم كأنهم بديل للحكومة في دمشق".وأن على واشنطن أن "تنسحب من الأراضي التي تحتلها بصورة غير شرعية، وتعيد لدمشق الأراضي الخصبة وراء الفرات وتكف عن نهب البلاد، حيث تنقل منها قوافل من شاحنات النفط الذي تم استخراجه في شمال شرقي سوريا".

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذ 31 عملية ضد "حركة أنصار الله- في مأرب والبيضاء,وقال التحالف إن "عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا ارهابيا".

تحدث قائد كتيبة الكيمياويات في الجيش السعودي، العقيد وليد العبيدي، عن هدف تمرين "درع الوقاية 3" بمشاركة القوات الأمريكية.وقال إن مشاركتنا في عربة الاستطلاع تمكن عناصر سلاح الدفاع من الدخول لمناطق ملوثة وتوفر لهم الحماية وتمكنهم من أخذ عينات من المادة الملوثة وتحللها لمعرفة تركيزها ومن ثم التعامل معها من قبل القيادة".

أكد اللواء علي الموشكي، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، إن "عملية إعصار اليمن الثانية أكدت بأن لدينا وفرة من الأسلحة النوعية والكوادر والمعلومات الهامة"، محذرا من أنه "يجب على دول العدوان أن تعلم يقينا بأنها أضحت تحت المجهر، وأننا نملك بنكا من الأهداف الحساسة والدقيقة". أن عملية "إعصار اليمن الثانية" توضح "عظمة تنامي قوة الردع اليمنية، وأنها أضحت مؤهلة للوصول إلى داخل أي دولة معتدية أو مساندة للعدوان" وأن "استهداف القوات المسلحة اليمنية، لقاعدة الظفرة يعد رسالة هامة، كونها تعد منطلقا لطائرات حربية تقصف أبناء شعبنا اليمني".

استدعت النيابة العامة الإماراتية عددا من الأشخاص بعد تداولهم مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تصدي دفاعات الدولة لمحاولات الحوثيين استهداف منشآت حيوية في البلاد.وحذرت النيابة العامة من أن مثل هذه المقاطع "تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع".ونبهت إلى أن مخالفة قوانين الدولة بهذا الصدد من شأنها "إثارة البلبلة في المجتمع"، مضيفا "إننا نراهن على وعي أفراد المجتمع بعدم المساهمة في تداول مثل هذه المواد الممنوعة قانونا".

أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما بالإمارات، مواصلة عملهما ضد التدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطقة.وتطرقا "إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجه بعض دولها وتقف عائقا أمام تقدمها وتنميتها وتحقيق استقرارها"ـ مؤكدين في هذا السياق "أهمية تفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها".

أكد السيسي، حب "وام"، "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيا الحوثي لاستهداف أمن دولة الإمارات وسلامتها واستقرارها ومواطنيها، ودعمها كل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات".وشدد على "ما يشكله أمن دول الخليج من امتداد للأمن القومي المصري"، مؤكدا "عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرارها".

شارك الرئيس المصري في جلسة جمعته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير إمارة دبي.و تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.​

قالت مندوبة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة إن بلادها لا تزال في حاجة إلى المزيد من دعم الولايات المتحدة لاعتراض صواريخ الحوثيين.وشددت الدبلوماسية الإماراتية على أن بلادها ستواصل "مسار خفض التصعيد والدبلوماسية، لكن في نفس الوقت... نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل دفاعيا وهجوما في المنطقة"

كشفت السلطات الأمنية السعودية عن جنسية الأشخاص المتهمين بإلقاء العلم السعودي في القمامة،وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة قبضت على 4 مقيمين من الجنسية البنغلادشية، لإساءتهم للعلم الوطني.

أصدرت محكمة أمن الدولة بالأردن حكمها على النائب المفصول أسامة الرحيل العجارمة بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما.وكانت نيابة محكمة امن الدولة قد احالت المتهم أسامة الرحيل ومتهمين آخرين إلى محكمة أمن الدولة، وثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة خلال جلساتها، "ارتكاب المتهمين جميعا لأفعال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وثبت قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة جلالة الملك".

أكد "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة،أن إقصاء ممثليه من تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة سيدفعه إلى المعارضة أو مقاطعة العملية السياسية, واعلن في بيان أن "الاطار حريص على أن يجنب البلد مزيدا من المشكلات والأزمات، والتوجه نحو خدمة المواطنين، وأهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة، وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يرغب بالمشاركة ويلتزم بالمشتركات الوطنية"..

أفادت وكالة الاستخبارات العراقية باعتقال عناصر من "داعش" بينهم المشرف على خطة تنظيم داعش الدفاعية لمدينة الموصل قبل تحريرها من قبل القوات العراقية.وتمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط خمسة صواريخ معدة ومهيأة للإطلاق على قضاء الكرمة في الانبار".

خاطب رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، تنظيم "داعش" قائلا: "لا تجربونا فقد حاولتم وفشلتم وستفشلون",وقال خلال زيارته الحدود العراقية السورية: حضورنا لهذا المكان تأكيد على حضور الدولة القوي، وجاهزية قواتنا المسلحة للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن بلدنا واستقراره".

ذكرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لليبيا، ستيفاني وليامز، أنها حضرت في قاعدة أبوستة البحرية بطرابلس اجتماعا بشأن إعادة دمج التشكيلات المسلحة,وأن رئيس لجنة 410 الخاصة بتسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة (القوات المساندة) أحاطها بـ "عمل اللجنة وخططها لإعادة دمج التشكيلات المسلحة / القوات المساندة، على أساس فردي، وعلى امتداد الوطن في مؤسسات الدولة، وكذلك في القطاع الخاص".

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن إغلاق الحدود مع إفريقيا الوسطى لأسباب تتعلق بـ"مخاطر أمنية".

قتل ما لا يقل عن 20 من مسلحي حركة "الشباب" المتطرفة جراء عملية نفذتها القوات الحكومية الصومالية وسط البلاد،وأعلن قائد الجيش الصومالي الجنرال أودوا يوسف راغي. أن كميات من الأسلحة والمتفجرات تم ضبطها أثناء العملية التي نفذت لمنع المسلحين من شن هجمات إرهابية جديدة على أراضي المحافظة.