نداء الوطن /الان سركيس

قال ان باريس تعتبر أن الرئيس سعد الحريري جزء من هذه المنظومة التي تعطّل السياسة الإصلاحية وتتعاطى بشخصانية ووفق مصالحها وأهوائها، لذلك هي لن تأسف أو تتأسف على أي سياسي من الطبقة الحالية يغادر الشأن العام، بل تعتبر أن هذه الطبقة يجب «قبعها» والإنتخابات فرصة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.

اللواء/عمر البردان

نقل عنً مصادر سياسية قولها انه لا من سبيل أمام السلطة اللبنانية، إلا الموافقة على ما حمله معه وزير الخارجية الكويتي، باعتبار أنه جاء وفي جعبته خارطة طريق من أجل إعادة الجسور مع الدول الخليجية والمجتمع الدولي، وبالتالي، فإن الكرة في ملعب الحكومة التي عليها أن تقدر مصلحة البلد، وتأخذ على عاتقها إعادته إلى وضعه الطبيعي، مشيرة إلى أن «ما حمله معه وزير الخارجية الكويتي، لم يكن طلباً لبلاده، وإنما كان مطلباً خليجياً وعربياً ودولياً». ومعربة عن اعتقادها، أن «حزب الله سيضغط على الحكومة، لعدم الاستجابة لهذه المقترحات». وأبدت المصادر «مخاوف على لبنان إذا رفض المقترحات الكويتية، لأن النتائج ستكون وخيمة، باعتبار أن الأسرة الدولية تطالب لبنان بالعودة إلى وضعه الطبيعي، لكن يبدو أن هناك من لا يريد للبلد أن يتعافى».