وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي

تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس، أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد لدى أنقرة جيفري فليك.

جاء ذلك خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وحضر المراسم إلى جانب فليك، زوجته وبعض موظفي السفارة، حيث التقطوا صورة تذكارية مع الرئيس التركي في نهاية اللقاء.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية لمصر بـ 40 مليار جنيه... 12 طائرة نقل عسكري و3 أنظمة دفاع جوي

تضمنت صفقة الأسلحة الضخمة، التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية لمصر، 12 طائرة نقل عسكري عملاقة وأنظمة دفاع جوي تشمل رادارات عسكرية متطورة طراز "إس بي إس - 48". وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن صفقة الأسلحة المحتملة لمصر قيمتها 2.5 مليار دولار (نحو 40 مليار جنيه مصر)، مؤكدة أنها تتوافق مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بحسب تقرير لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.