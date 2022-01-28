TL

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لقاء برئاسة النائب ياسين جابر مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث تم "استعراض دور الأمم المتحدة في لبنان خاصة أن سعادتها تنسق موضوع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل" وتقدم التقارير الدورية"، بحسب جابر.

المنار

بحواجزها البيضاء قطعت ياسمين اوصال البلد، وتدحرجت كرة ثلجها من المرتفعات حتى لامست في بعض المناطق حد الساحل، فكان الخير الجزيل الذي نظر اليه اللبنانيون ببشارة أمل ايام القحط .

تأثر اللبنانيون لمواجهة الصقيع حيث لا بديل مع غلاء الغاز والمازوت وانعدام الكهرباء وصعوبة ايجاد وسائل التدفئة، فيما عملت وزارة الاشغال ومعها البلديات والجهات المحلية بما اوتيت من امكانات لفتح الطرقات والوصول الى المناطق المعزولة عند المرتفعات.

nbn

لبنان ظل رهينة العاصفة القطبية التي اجتاحت ثلوجها المناطق الجبلية وانهمرت أمطارها الغزيرة على امتداد لبنان.

لكن قساوة العاصفة خفت بعض الشيء وطرأت انفراجات خلال ساعات النهار ليرتفع منسوب الصقيع والجليد خلال الليل على المرتفعات.

mtv

" ياسمين" اسم على مسمى. فزهرة الياسمين تتميز اجمالا بلونها الابيض، والعاصفة ياسمين حولت لبنان لوحة بيضاء من اعلى جباله.

في السياسة الامر مختلف، اذ ان الموقف اللبناني لا يزال رماديا في ما يتعلق بالرد على الورقة الكويتية. ومعظم المعلومات تتقاطع عند التأكيد ان رد لبنان بخصوص تنفيذ القرارات الدولية وسلاح حزب الله سيكون مرتبطا بامرين : عقد طاولة حوار من جهة وتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من جهة ثانية. فهل تقنع هاتان الحجتان وزراء الخارجية العرب، ام ان المجتمع العربي لن يقتنع. ما سيرتب، على الارجح، تداعيات سلبية على لبنان، حكومة وشعبا؟

NTV

اشتدت ثورة الياسمين على لبنان فرسمت حدوده بالأبيض ومرة جديدة : جنرال من ثلج يحكم ويصحب لبنان إلى البراد الكبير مقارعا جنرالات جهنم .

البحر والجبل الساحل وكسره الأعلى قرى الصقيع على" كل قلب على كل مرج "استوطنت خيوط الثلج .

OTV

في انتظار بلورة المقاربة اللبنانية الجامعة المطلوبة للورقة الكويتية، والتي تطرق إليها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، وعلى وقع تعيين رجل الأعمال بهاء الحريري اليوم ممثلا سياسيا له في لبنان.

لا تزال ارتدادات تعليق الرئيس سعد الحريري مشاركته وتيار المستقبل في الحياة السياسية ترخي بظلالها على المشهد الداخلي، في ضوء الهمس المتنامي عن نوايا مبيتة للتمديد لمجلس النواب.

LBC

فيما لبنان منهمك بإنجاز الرد على الورقة الكويتية التي سيحملها معه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب ، الأنظار مجددا إلى الإمارات، الخارجية الأمريكية تحث الأميركيين على إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الإمارات، وتشير إلى تهديدات من هجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة.

الميادين

أشار نائب مدير إدارة الإعلام في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في تصريح صحافي، تعليقًا على الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، إلى "أنّنا ننطلق من موقف مبدئي يتعلّق بعدم قبول التصرّفات غير الدّستوريّة لتغيير السّلطة، وندعو إلى إطلاق سراح رئيس البلاد روش مارك كريستيان كابوري فورًا، وكذلك العودة العاجلة إلى الحكم المدني في هذه الدّولة".

الجزيرة

أجازت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية استخدام عقار فايزر المضاد لكوفيد في أول علاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم للمريض، يحصل على ترخيص في أوروبا.

العربية

أكّدت وزارة الخارجية السلوفاكية، الأنباء عن بحث "حلف شمال الأطلسي - الناتو"، إمكانيّة نشر وحدة عسكريّة له في سلوفاكيا.