لبنان الحر

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطور العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان خلال الساعات الماضية والاضرار التي خلفتها في عدد من المناطق اللبنانية، كما تلقى تقارير عن عمل الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية المختصة حول معالجة تداعيات انقطاع عدد من الطرق ولا سيما انقاذ ركاب احتجزوا في سياراتهم. واوعز الرئيس عون الى الجهات المعنية الاهتمام بسكان عدد من البلدات التي حاصرتها الثلوج وتأمين حاجاتهم الملحة بعد هدوء العاصفة وفتح الطرق الرئيسية المقطوعة.

صوت لبنان

دعا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، جميع المدارس والثانويات الرسمية الى استئناف أعمال التدريس فوراً، حرصاً على استكمال المناهج المقررة رسمياً بما تبقى من العام الدراسي الحالي، وذلك في ضوء ما صدر عن جانب مجلس الوزراء من مقررات خلال الجلسة التي عقدت في 24/1/2022.

radio orient

جدد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ترحيبه بالمبادرة الكويتية العربية ل"كونها ترسم الطريق للخروج من المآزق الكبرى التي أصبح لبنان في أتونها، ولكونها تحدد الوسيلة لتحقيق التعافي الوطني والاقتصادي والمعيشي بالنسبة للبنانيين".

اذاعة النور

طالبت وزارة الزراعة "المواطنين عموما، ومربي المواشي من أبقار وغنم وماعز خصوصا، لعدم رمي أي حيوان نافق بسبب الأحوال الجوية القاسية في الأماكن المخصصة لرمي النفايات أو في الأماكن القريبة من المنازل، بل رميها في خراج البلدات التي تبعد عن الأماكن السكنية من أجل الحفاظ على السلامة العامة ولتلافي خطر اقتراب الحيوانات البرية من الأماكن السكنية، التي تعتبر من أهم اصدقاء البيئة كالذئاب والضباع".

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي أطلعه على الأوضاع الأمنية في البلاد وحصيلة الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات بعد ضبط سلسلة محاولات تهريب الى الخارج.