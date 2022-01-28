نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني,تأييده فكرة المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة،ونقلت عنه صحيفة "كيهان" أن إيران تجري محادثات فيينا بـ"اقتدار"، وأن مطالبها "قانونية ومنطقية وشفافة، وأنه "إذا كانت هناك حاجة للتبادل مع الفريق الأمريكي، فسيكون هذا التبادل من خلال المذكرات غير الرسمية".

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بوقوع اختراق لقنوات الإذاعة والتلفزيون الرسمي في البلاد,وتم بث مقاطع مؤيدة لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة عبر البث المباشر لبعض القنوات التلفزيونية الإيرانية.وقال مسؤولون فنيون في التلفزيون الإيراني IRIB إن الخادم ربما تعرض للاختراق.

قال المكتب الصحفي للبنية الإقليمية لمكافحة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون، إن هذه الهيئة تأمل بالتعاون مستقبلا مع إيران في مكافحة الإرهاب.

صرح وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحدد موعد زيارته إلى تركيا بعد حضوره مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 4 شباط,و أعلن الكرملين أن بوتين قبل دعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، مضيفا أن توقيت الزيارة مرهون بـ"الجداول الزمنية" للرئيسين وتطورات الوضع الوبائي.وأكد تشاووش أوغلو استعداد أنقرة لاستضافة اجتماع للمجموعة الثلاثية التي تضم ممثلي روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تسوية أزمة دونباس.

أعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان، أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما ابلغت دوشنبه عن مقتل مدني وإصابة 6 من جنودها نتيجة الحادث.

دعا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس حكومتي طاجيكستان وقيرغيزستان لوقف إطلاق النار فورا على الحدود بين البلدين، وقال خلال مباحثات مع كبار المسؤولين في البلدين، إن "تجدد الاشتباكات على الحدود، يثير قلقا شديدا".وشدد زاس على أن "منظمة معاهدة الأمن الجماعي على استعداد لتزويد دوشنبه وبيشكك بالمساعدة اللازمة لحل النزاع".

أعلن البيت الأبيض أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيزور واشنطن الشهر القادم لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستشمل "سبل صد العدوان الروسي على أوكرانيا".وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين بساكي في بيان لها أن بايدن سيستقبل شولتس في السابع من شباط وأن الزيارة ستتيح فرصة التأكيد على "الروابط العميقة والمستمرة" بين البلدين.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الإجابات الأمريكية على المقترحات الأمنية الروسية "لا تتضمن أي رد إيجابي بشأن البند الرئيسي وهو مطالبة موسكو لحلف الناتو بوقف تمدده شرقا ولم يتجاوب مع مباعث القلق الرئيسية للجانب الروسي..وان الوثيقة تتضمن ردود أفعال تبعث على الأمل في إطلاق حوار جدي، لكن بشأن قضايا ذات أهمية ثانوية فقط",وان الخارجية الروسية تدرس حاليا الرد الأمريكي على مبادرتها والآخر الذي تلقته من حلف الناتو، وستبلغ، بعد التشاور مع الوزارات المختصة الأخرى، الرئيس فلاديمير بوتين بهذا الشأن كي يحدد الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها.

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك استعداد بلادها لدعم كييف اقتصاديا وماليا، وأنها ستزور أوكرانيا ومنطقة النزاع في دونباس مع نظيرها الفرنسي جان إيف لو دريان.و"لذا، قررنا عدم تقليص موظفي سفارتنا لدى كييف، كما سندعم أوكرانيا بحضورنا واستثماراتنا".

قال لارس كلينجبيل الرئيس المناوب للحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا، إنه من المستحيل تحقيق سلام طويل الأمد في أوروبا بدون روسيا.ومن الممكن تحقيقه فقط مع روسيا",و "أريد أن أوضح أن حفظ السلام لا يعني توريد الأسلحة، لذلك من الواضح أننا لن نورد أسلحة لأوكرانيا".

قتل عنصر في الجيش الأوكراني 5 من زملائه واصاب 5 اخرين في حادث إطلاق نار وقع فجرا في مدينة دنيبرو بشرق البلاد,أعلنت السلطات الأوكرانية إلقاء القبض على مطلق النار,ولا تزال دوافع مطلق النار غير معروفة..

أعلن قائد الحرس الوطني الأوكراني نيقولاي بالان استقالته على خلفية حادث إطلاق النار الذي قتل فيه عسكري في الحرس خمسة من رفاقه,وأشار بالان إلى أنه قرر الاستقالة "نظرا لأن قياديا ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن أي حادث".

أكدت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا أن أحد عناصر شرطتها قتل بقصف قوات كييف، بعد هدوء دام 10 أيام في منطقة التماس.وقال مسؤول في الشرطة إن قوات كييف "ركزت على إعداد وتنفيذ خطوات استفزازية تستهدف تقويض الاستقرار وتهيئة الظروف لعدوان جديد".

قال يان ليشتشينكو رئيس مديرية القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك غير المعترف بها، إنه تم رصد وجود مرتزقة من شركة عسكرية أمريكية خاصة في دونباس.وقال "يحظر على المدربين التواجد في منطقة عمليات القوات المشتركة، ومع ذلك ، فقد سجلنا وجودهم عدة مرات في منطقة النزاع. هناك معلومات موثوقة حول وجود مرتزقة من Academi، المعروفة سابقا باسم Blackwater، في منطقة النزاع في دونباس".

ذكرت شبكة CNN,أن الولايات المتحدة تناقش مع حلفائها نشر قوات إضافية على الجناح الشرقي لحلف الناتو قبل التصعيد "المحتمل" حول أوكرانيا، ويجري النظر في نشر قوات إضافية في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا.

ذكر رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن وزيرة الدفاع لبلاده، أنيتا أناند، ستزور قريبا كييف وذلك في ظل التوتر في المنطقة وأضاف أن الحكومة الكندية ستزيد قريبا عدد عسكرييها في أوكرانيا بواقع 60 شخصا كإضافة إلى 200 الموجودين هناك للتو، مردفا أنه من المخطط لرفع عدد القوات الكندية بالأراضي الأوكرانية إلى 400.

أكدت وزارة الخارجية السلوفاكية الأنباء حول بحث حلف "الناتو" إمكانية نشر وحدة عسكرية له في سلوفاكيا, قوامها ألف فرد في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا"و أن "التشكيلات الجديدة ستكون مماثلة لتلك في دول البلطيق وبولندا".

قال أليكسي زايتسيف نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، إن روسيا على قناعة بأنه لولا "المساعدات" الغربية كان سيتم تسوية النزاع في أوكرانيا منذ فترة طويلة.

قالت الخارجية الكورية الجنوبية إن المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي والأمريكي أعربا عن مخاوفهما العميقة إزاء السلسلة الأخيرة من إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ. و"اتفق الجانبان على ضرورة الحيلولة دون تفاقم الوضع، وتوسيع التعاون مع الأطراف المعنية لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية على أساس التنسيق الوثيق بين البلدين".

وجهت النيابة الألمانية اتهامات بالتجسس رسميا إلى عالم روسي كان يعمل في أراضيها وقالت أن العالم إيلنور ن. (دون الكشف عن اسمه الكامل) مشتبه فيه بالتجسس على البرنامج الصاروخي الأوروبي "أريان" لصالح موسكو.واعتقل العام الماضي.