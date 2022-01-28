الديار/ فادي عيد

نقل عن أكثر من طرف سياسي قوله بأن يكون هناك في الأيام القليلة المقبلة حركة ديبلوماسية غربية، وربما عربية، باتجاه لبنان على خلفيات إقتصادية مرتبطة بصندوق النقد الدولي، إضافة إلى المعطى السياسي على ضوء ما يشهده لبنان من خلافات وانقسامات وهو ما أدى إلى قلق ومخاوف لدى المجتمع الدولي، لا سيما الدول المعنية بالملف اللبناني، من حصول تطوّرات أمنية، إضافة إلى تأجيج الصراع الطائفي من خلال الخطاب العالي النبرة من هذا الفريق، وذلك ما ظهرت مؤشّراته في الأيام الماضية بعد قرار الرئيس الأسبق سعد الحريري بتعليق حركته السياسية وعدم مشاركته في الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، ما أدّى إلى هرج ومرج وقطع طرقات في بيروت وبعض المناطق الأخرى.

الشرق/تيريز القسيس صعب

نقلت عن مصادر ديبلوماسية قولها انها تستغرب عدم زيارة لودريان لبنان في هذه الفترة من المتغيرات الاقليمية والدولية، وقالت ان الخارجية الفرنسية تتابع عن قرب آخر التطورات المحلية، كما المساعي القائمة لمساعدة لبنان دوليا واقليميا، بعدما بات الملف اللبناني طبقا دسما في اي محادثات عربية كانت ام دولية. اما في ما خص تعليق الرئيس سعد الحريري مشاركته في الحياة السياسية، فقد أكد المرجع اعلاه ان البيان الذي صدر عن الخارجية الفرنسية واضح، ويعبر تماما عن الموقف الفرنسي. وقال نحن نتطلع نحو اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والسلطات الدولية تمارس اقصى ضغوط على الحكومة اللبنانية في عدم تأجيل اجراء الانتخابات، لأنه في حال حصل هذا الامر فإن تداعيات قاسية جدا ستطاول شريحة كبيرة من المسؤولين عن تأجيل هذه الانتخابات، وأن الرسائل الدولية وصلت الى كل من يعنيه الامر في لبنان.