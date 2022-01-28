وكالة الأناضول

الدوحة.. اختتام اجتماع قطري تركي أفغاني حول تشغيل مطار كابل

أعلنت الدوحة، "اختتام اجتماع ثلاثيّ لوفود من قطر وتركيا وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية"، حول إدارة وتشغيل مطار كابل الدولي.

وذكر بيان الخارجية القطرية أنه تم "الاتفاق على مجموعة من المسائل الرئيسية حول كيفية إدارة وتشغيل المطار" دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي الاجتماع استمراراً للمباحثات السابقة التي جرى آخرها بين الأطراف الثلاثة في العاصمة الأفغانية كابل الأسبوع الماضي، حسب البيان نفسه.

كما كشف البيان عن انعقاد جولة أخيرة من هذه المفاوضات الأسبوع المقبل.

وكانت الدوحة أعلنت الاسبوع الماضي، أن وفدا ثنائيا من قطر تركيا عقد مفاوضات مكثفة على مدى يومين مع حكومة تصريف الأعمال الأفغانية في كابل، بشأن إدارة وتشغيل مطار كابل الدولي.

وذكر بيان للخارجية القطرية أن الأطراف الثلاثة عبرت عن ارتياحها لمسار المحادثات، كما توافقت على استكمال المناقشات في جولة جديدة في الدوحة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أمريكا: هناك فرص جيدة للعودة مع إيران إلى الاتفاق النووي

أعلن المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، أن واشنطن ترى أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي إلا أنها مستعدة لأي تطورات.

وقال ماكغورك، متحدثًا في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي: "في الواقع، في سياق المفاوضات، نحن الآن حيث كنا في نهاية الصيف الماضي".

واعتبر أن "هذا يعني أن هناك فرصة جيدة لعقد صفقة، ولكن هناك أيضا فرصة كبيرة جدا ألا تتم الصفقة... ونحن جاهزون لأي سيناريو". ورأى أن الولايات المتحدة وإيران "على وشك العودة" الآن إلى الاتفاق النووي؛ موضحا أنه "في الوقت نفسه، لن أراهن على هذا".

من جانبه، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أمس الأربعاء، أن الاتصالات المباشرة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والولايات المتحدة يمكن أن تعقد قريبا.