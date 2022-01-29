TL

يقفل الاسبوع الحالي على محطات بارزة قد تكون مصيرية، اولها ان الصورة انتخابيا وتحديدا ما يرتبط بالطائفة السنية بعد تعليق الرئيس سعد الحريري مع تياره العمل السياسي جاء ت بشكلها التالي:

مفتي الجمهورية في السراي في لقاء جمعه بالرئيس نجيب ميقاتي بعدها صلاة الجمعة معا ومشاركة الرئيس فؤاد السنيورة لتتظهر مواقف قطعت الشك باليقين يقول رئيس الحكومة ان الانتخابات في موعدها والطائفة السنية اساسية ولن ندعو الى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة ومن يرغب بالترشح فليترشح.

المنار

من بين ارقام الموازنة المتشابكة كانت رسالة رئيس الحكومة الواضحة: الانتخابات النيابية في موعدها ولا دعوة لمقاطعتها..

موقف الرئيس نجيب ميقاتي الذي باركه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في السراي الكبير، اضاف اليه الرئيس ميقاتي تعقيبا بعد صلاة الظهر في المسجد العمري الكبير: الطائفة السنية اساسية وغنية بالمؤهلات والقدرات للمشاركة في الانتخابات، ولا يمكن أن تقاطع هذا الاستحقاق

nbn

في أول صلاة جمعة بعد إعلان الرئيس سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية ودعوته تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها وعدم الترشح للانتخابات النيابية تم إستهلال إستحقاق شهر أيار في مسجد محمد الأمين فثبت بالوجه الشرعي والسياسي بحضور كل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم الدعوة إلى المقاطعة السنية للانتخابات لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب في الترشح فليترشح وفق ما أفتى رئيس الحكومة الذي أكد ان الإنتخابات حاصلة في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل بشهادة من الرئيس فؤاد السنيورة

mtv

لا مقاطعة سنية للانتخابات. انها الخلاصة التي يخرج بها كل من يتابع وقائع اليوم السني الطويل. وهو بدأ بلقاء بين مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة . اللقاء لافت في الزمان والمكان. اذ يأتي زمنيا بعد اقل من اربعة ايام على اعلان الرئيس سعد الحريري عزوفه وتياره السياسي عن المشاركة في الانتخابات. مكانيا، المفتي دريان هو من زار رئيس الحكومة في السراي، ما يشكل رسالة تأييد معنوية من المرجعية الروحية للسنة الى اعلى مرجعية رسمية سنية في الدولة.

NTV

ما بعد سعد الحريري هو كما قبله .. والأمة السنية شقت طريقها إلى " أبوات وسماوات" وحلل مفتيها جواز الترشح عبر زيارته الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا ثم الصلاة على سنة الله ورسوله في جامع العمري بحضور ميقاتي والسنيورة ووزير الصحة وألقيت في الجمع خطبة من وزن" إن الطائفة تحتاج إلى رجال أقوياء وأشداء وأصحاب موقف".

OTV

في وقت يسود الترقب مشهد العلاقات اللبنانية-الخليجية، في انتظار المقاربة التي يرفعها وزير الخارجية اللبنانية الى مجلس وزراء الخارجية العرب غدا، يواصل الأفرقاء الداخليون إعادة تموضعهم على وقع تعليق الرئيس سعد الحريري المشاركة في الحياة السياسية، وفي موازاة اعلان رجل الاعمال بهاء الحريري القدوم قريبا الى لبنان لاستكمال مسيرة الرئيس رفيق الحريري.

LBC

انطلق مسار الانتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من آيار المقبل, وصفارة الاطلاق جاءت عبر اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان لا دعوة الى مقاطعة الانتخابات , وان في الطائفة السنية خير, ومن يريد ان يترشح فليترشح.

الميادين

ركّز المندوب الرّوسي الدّائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، على أنّ "بالتّفكير في وجود تهديد وهمي بالغزو من الخارج، تواصل القيادة العسكريّة السّياسيّة لأوكرانيا حشد قوّاتها على طول خطّ التماس في دونباس. لقد حشدوا حتّى الآن حوالي 150 ألف جندي هناك".

الجزيرة

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أنّ "وزير الخارجيّة المصريّة سامح شكري، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن".

وأوضح في بيان، أنّ "الوزيرين بحثا بالجوانب المتعدّدة للعلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وسُبل دفع عدد من ملفات التّعاون على ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجيّة بين القاهرة وواشنطن؛ وذلك بغية تحقيق ما يتطلّع إليه الجانبان من تعزيز تلك العلاقات وتدعيمها والدّفع بها نحو آفاق أرحب"، مشيرًا إلى أنّ "الاتّصال تناول أيضًا عددًا من القضايا الإقليميّة، بهدف تبادُل الرؤى والتّنسيق، بما يضمن حلحلة الأزمات المتعدّدة وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة".

العربية

شدّدت المتحدّثة باسم الشؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة بالاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، على أنّ "إطلاق كوريا الشمالية المتكرّر للصواريخ، وآخرها في 27 كانون الثّاني، يشكّل تهديدًا للسّلم والأمن الدوليَّين والإقليميَّين، ويتعارض مع الجهود الدوليّة لاستئناف الحوار والانخراط في إجراءات لمساعدة شعب البلاد"