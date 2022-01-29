لبنان الحر

استقبل نقيب الصحافة عوني الكعكي في دار النقابة ببيروت، سفير تونس في لبنان بوراوي الامام، وكان عرض، "للاوضاع في تونس والاخبار التي تشاع عن عدم الاستقرار هناك، فأكد السفير ان الأمور تسير في الطريق الصحيح وهي مستقرة، وان البلاد مفتوحة لجميع الفئات وهم يستطيعون ان يعبروا عن رأيهم بحرية، وهناك قناعة عند الرأي العام بأن الاستقرار في البلد هو اهم من كل شيء، وكل الاخبار التي نسمعها عن عدم الاستقرار في تونس غير صحيح، وهناك مواعيد لانتخابات نيابية قريبة وهذه الانتخابات ستؤكد ان الاستقرار اصبح قناعة عند كل التونسيين ولا مكان للذين لا يريدون ذلك".

صوت لبنان

حذر رئيس هيئة الرقابة على الانتخابات في لبنان، القاضي المتقاعد نديم عبد الملك، من عدم التمكن من مراقبة الدعاية الانتخابية أو التصويت نفسه بشكل ملائم دون ضخ تمويل وأدوات تشريعية، موضحا أن "الحملة الانتخابية بدأت رسميًا في 10 كانون الثاني لكن المفوضية بدون ميزانية لم تتمكن من توظيف الا نحو 40 مراقبا، نحن جاهزون للعمل ولكننا بحاجة إلى المساعدة".

radio orient

شكا رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الاشقر، من إنقطاع التيار الكهربائي شبه المستمر الذي يكبد المؤسسات السياحية تكاليف تشغيلية باهظة جراء إستخدام المولدات الخاصة في ظل إرتفاع أسعار المازوت.

اذاعة النور

ذكر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في الاحتفال الافتراضي لتوزيع جوائز المدرسة العالمية، برعايته مع سفير بريطانيا إيان كولارد، أنه "لأن الزمن لا ينتظر والحياة كذلك، فإن إنجازاتنا التربوية لا تنتظر أيضا. لذا، نلتقي لتسليم جوائز المدرسة العالمية، لعدد من مدارسنا، ولنؤكد أولوية التربية على كل أمر آخر، وتمسكنا بالانفتاح على ثقافات العالم، واستثمارنا في التعليم والثروة البشرية من أجل النهوض بأوطاننا".

صوت المدى

وقّع الرئيس ميشال عون المرسوم 8742 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

القاضي المتقاعد السيد كلود كرم في منصب الشرف رئيساً، المحامي فواز كبارة نائبا للرئيس، القاضية المتقاعدة في منصب الشرف السيدة تيريز علاوي، والدكتور على بدران، والدكتور جو معلوف، والدكتور كليب كليب أعضاء في الهيئة.