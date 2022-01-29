زودت إسرائيل دول في الخليج برنامج "بيغاسوس" للتجسس من خلال اختراق الهواتف الذكية، والذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، قبل توقيع "اتفاقيات أبراهام" مع الإمارات والبحرين، في منتصف أيلول العام 2000.وبين تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز أنه بعد شهر من توقيع هذه الاتفاقيات، انتهت صلاحية رخصة نسخة "بيغاسوس" التي تستخدمها السعودية. ورفضت وزارة الأمن الإسرائيلية تمديد مدة الرخصة بسبب التقارير التي ترددت عن انتهاك السعودية لحقوق الإنسان، بواسطة هذا البرنامج. ويذكر أن السعودية استعانت بالبرنامج في عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ومن دون تجديد الرخصة، لا تتمكن NSO من تزويد صيانة دائمة لـ"بيغاسوس" وبذلك ينهار هذا البرنامج.وتحدث مستشارون لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مع الموساد ووزارة الأمن الإسرائيلية، لكنهم لم ينجحوا في التوصل إلى حل. وفي هذه المرحلة، أجرى بن سلمان بنفسه اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، بنيامين نتنياهو، طالبا تجديد رخصة برنامج التجسس، وفقا لتقرير الصحيفة الأميركية الذي شارك في إعداده محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين برغمان.

رفض حزب الليكود الإسرائيلي التقارير التي تقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدث مع رئيس الوزراء السابق نتنياهو للحصول على إذن لاستخدام برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة NSO.وشدد حزب الليكود على أن تلك التقارير "كذبة لا أساس لها من الصحة".وأن "جميع مبيعات هذا النظام أو المنتجات المماثلة لشركات إسرائيلية تمت إلى دول أجنبية بموافقة وإشراف وزارة الدفاع، وفقا لما يقتضيه القانون الإسرائيلي".

بعثت مجموعة من 42 نائبا أمريكيا رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحثه فيها على قيادة جهد لإنهاء عمل لجنة التحقيق الدولية في أعقاب عملية "حارس الأسوار"( العدوان الاسرائيلي على غزة في ايار الماضي)وقال المشرعون الأمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الرسالة إن تفويض لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان "مصمم لتسريع التحديات السياسية والاقتصادية والقانونية لإسرائيل وتقويض شرعيتها من خلال الضغط على المؤسسات القانونية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد القادة الإسرائيليين".

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ، أنه يوجد عدم قدرة على فرض الحكم على المواطنين العرب في النقب وقال "سنقيم جدارا حديديا مقابل انعدام القدرة على الحكم. فهذا تهديد حقيقي. والانفجار الذي جرى خلال حارس الأسوار (العدوان على غزة) زعزعنا جميعا. ماذا سيحدث في حرب مقابل حزب الله في الشمال؟ لا ننقل دبابات عن طريق وادي عارة؟ نحن ملزمون بالقدرة على الحكم. ولذلك يوجد طاقم لمحاربة الجريمة العربية، ،وادعى بينيت أن بدو النقب يعيشون في أراضيهم "بصورة غير قانونية، لكن لا مكان لديهم ليسكونوا فيه بصورة قانونية. والفكرة هي تجميعهم وتركيزهم في عدة بلدات معترف بها".

أصيب 15 من الشبان الفلسطينيين بينهم طفل وصحافي بالإضافة إلى عشرات حالات الاختناق في مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال بالضفة، كما أصيب 9 مواطنين في نابلس بحالات اختناق إثر الغاز المسيل للدموع".و أصيب ايضا العشرات في الخليل بحالات اختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.