أعلن وفد الاتحاد الأوروبي تعليق مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني للتشاور، داعيا مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ "قرارات سياسية".وكتب المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران إنريكي مورا على "تويتر": "يعود المشاركون إلى عواصمهم لإجراء المشاورات و(تلقي) التعليمات تمهيدا للعودة الأسبوع المقبل. لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن".

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو حققت إنجازا عظيما للبلاد.وقال : "خلال ثلاث ساعات من المفاوضات الثنائية، تصرف السيد بوتين باحترام كامل وخاص، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك".و "نشهد انفراجا في علاقاتنا الخارجية. في الوقت نفسه يتم تأمين المصالح الوطنية في إطار "المصالح المشتركة" للبلدين.

بحث وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك طيفا من القضايا الدولية المهمة، منها ملف إيران النووي ومبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل موسكو.وافيد أن كلا الجانبين شددا على غياب أي بديل عن مواصلة العمل الدبلوماسي بشكل مركز على إحياء الاتفاقات المبرمة في فيينا عام 2015.كما تناول الحديث تطورات النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، حيث أعرب كلا الطرفين عن دعمهما لمواصلة العمل ضمن إطار "رباعية النورماندي" بغية المساعدة في تطبيق "اتفاقات مينسك" بالكامل.

أكد قصر "الإليزيه" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألقى باللائمة على حلف "الناتو" بالتصعيد في الأزمة الأوكرانية.و"من غير المفاجئ أن الرئيس الروسي كرر الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي وبالنسبة له، فإن المسؤولية تقع على الناتو وتتمثل في الاقتراب من الحدود الروسية",و"كان هناك اختلافات في الرأي، لكن الرئيسين اتفقا على استمرار الحوار ومشاركة الأوروبيين في هذا الحوار".وتابع: "نفى بوتين النوايا الهجومية، وأراد من نظيره ماكرون المضي قدما معا نحو تطبيق اتفاقات مينسك... الهدف كان التركيز على وقف التصعيد في المنطقة".

أعلن الكرملين أن "الرئيس بوتين أبلغ نظيره الفرنسي ماكرون بأن رد واشنطن والناتو على مقترحات موسكو للضمانات الأمنية لم يأخذ في الاعتبار الهواجس الأساسية لروسيا". وأن المحادثات ركزت على تقديم ضمانات أمنية مستدامة لروسيا، بما في ذلك على ضوء المحادثات الروسية الأمريكية الأخيرة في جنيف واجتماع مجلس روسيا الناتو في بروكسل".

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بصفته رئيسا لدولة مستقلة، فلديه أسرار خاصة لا يعلمها الرئيس الأمريكي جو بايدن.تماما مثل رئيس الولايات المتحدة".وأشار زيلينسكي إلى أنه "قبل اجتماعات مهمة مثل (رباعية نورماندي) و(مينسك -2)، يتم ضخ المعلومات التي يفترض أنها من روسيا عمدا، على سبيل الحرب النفسية".

قالت وزارة الخارجية الروسية أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، مثيرة للضحك وخطيرة في نفس الوقت.

رجح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إمكانية تعزيز الحلف حضوره العسكري على تخوم روسيا في حال "تصعيد موسكو عدوانها على أوكرانيا".وأشار ستولتنبرغ إلى أن حلف شمال الأطلسي زاد حضوره العسكري على الجبهة الشرقية منذ عام 2014، بنشر قوات إضافية في دول البلطيق وبولندا ومنطقة البحر الأسود.وتابع: "نحن مستعدون لكافة السيناريوهات، ونعمل على تطبيق حل سياسي، وهو أفضل سيناريو، لكننا أيضا مستعدون للأسوأ وهو احتمال مواجهة عسكرية جديدة واستخدام روسيا من جديد قواتها ضد جارتها أوكرانيا".

رفض وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هياشي مجددا الإجابة على سؤال لصحفيين حول توقعات السلطات اليابانية فيما يتعلق بالتطور المحتمل للوضع حول أوكرانيا بالاستناد الى تصريح الرئيس الاميركي.وقال "أن السؤال متى يمكن لروسيا غزو أوكرانيا يعد افتراضيا، ونود الامتناع عن الإجابة على الأسئلة الافتراضية".

أفادت وسائل إعلام بأن الحكومة الأوكرانية تنتظر من الولايات المتحدة 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية كانت أربع منها قد وصلت إلى كييف.وتضم المساعدات، وفقا للمصدر، أسلحة نارية خفيفة ومضادة للدروع والمدفعية، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة,ولفت المصدر إلى أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا قررت أيضا تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف في العام الجاري، كما تنظر دول أخرى، منها ألمانيا وهولندا وألبانيا وجمهورية التشيك، في إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة.

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده تلقت طلبا من الولايات المتحدة بنشر قوات إضافية تابعة للناتو على أراضيها.

أكدت وكالة "بلومبرغ" أن ممثلين عن الإدارة الأمريكية أجروا مباحثات مع ممثلي البنوك الأمريكية الكبرى حول آثار فرض عقوبات مالية ضد روسيا، واحتمال تعطل سلسلة التوريد العالمية.واوضحت ان "أعضاء من مجلس الأمن القومي ومسؤلين كبارا آخرين في الإدارة الأمريكية تحدثوا مع رؤساء عدد من البنوك هذا الأسبوع، بما فيهم رؤساء (سيتي غروب)، و(بنك أوف أمريكا)، و(جيه بي مورغان تشيس)، و(غولدمان ساكس)"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قررت توسيع قائمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضي روسيا، والخاضعين لعقوباتها.مسترشدة بمبدأ المعاملة بالمثل والنديّة،وأضافت الخارجية: "الإجراءات الروسية تشمل في المقام الأول رؤساء الشركات العسكرية الخاصة الأوروبية العاملة في مناطق مختلفة من العالم، والذين لسبب ما لا يثيرون بنشاطهم حساسية المسؤولين الأوروبيين في بروكسل".

اعترف قائد في البحرية الأمريكية بتلقيه 250 ألف دولار نقدا بالإضافة إلى خدمات جنسية، مقابل تسريب أسرار عسكرية لإحدى الشركات.وساعدت المعلومات التي قدمها الضابط ستيفن شيد إلى الشركة، في الاحتيال على البحرية الأمريكية بمبلغ 35 مليار دولار.ويأتي إقرار شيد ضمن آخر ما كشفته قضية "فات ليونارد"، التي تعتبر واحدة من أسوأ فضائح الفساد التي واجهتها البحرية الأمريكية وتورط فيها عشرات المسؤولين.في "حفلات جنسية مع عاملات جنس وحفلات عشاء فاخر ورحلات خارجية" مقابل تقديم أسرار عسكرية، ومنح "نفوذ كبير" لصالح شركة "غلين ديفانس مارين آسيا"، التي أسسها مواطن ماليزي يدعى ليونارد غلين فرانسيس، في سنغافورة.

ذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية أن سلطات البلاد أعلنت دبلوماسيا روسيا "شخصا غير مرغوب فيه" بزعم ضلوعه في نشاط تجسسي.وحسب المجلة، فإن الحديث يدور عن موظف في القنصلية الروسية في مدينة ميونيخ.