أفادت وسائل إعلام سورية رسمية باعتراض الجيش السوري لقوات أمريكية مكونة من مدرعتين عسكريتين حاولتا الدخول إلى مركز مدينة الحسكة وأجبرهما على المغادرة".كما تصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من الجيش السوري للعديد من أرتال الجيش الأمريكي أثناء محاولته التحرك في المنطقة بالقرب من المناطق التي يسيطر عليها، وأجبروه على المغادرة والعودة بعد رشقها بالحجارة، حسب ما أفادت "سانا".

أفادت وكالة "سانا" بأن عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، داهمت منازل المواطنين في الرقة ودير الزور واختطفت عددا منهم، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

عثرت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الكردية على جثث نحو 20 من عناصرها، ممن قتلوا على يد تنظيم "داعش" داخل سجن الحسكة في شمال شرق سوريا, كما أحصى مقتل سبعة من عناصر التنظيم جراء ضربة صاروخية شنتها ليلا طائرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على موقع في محيط السجن.وترتفع حصيلة القتلى داخل السجن وخارجه منذ بدء الهجوم قبل ثمانية أيام الى 260 قتيلا، 180 منهم من "داعش" مقابل 73 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إضافة الى سبعة مدنيين، كما أنه من المرجح ارتفاع الحصيلة النهائية مع وجود جثث ومفقودين وعشرات الجرحى في حالات خطرة.

قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن روسيا قلقة من الضربات الجوية الأمريكية العشوائية المحتملة في سوريا.وأشار بوليانسكي، إلى أن فصائل عسكرية محلية تقوم منذ 21الجاري، بتنفيذ عملية عسكرية بدعم جوي أمريكي. وتدور معارك دامية، في مناطق مكتظة بالسكان تمكن الإرهابيون بعد الفرار من الاختباء فيها.وانه "نتيجة قصف جوي مكثف استهدف مدينة الحسكة، تم تدمير مباني مدرسة الصناعة وكلية الاقتصاد التابعة للجامعة المحلية، وتدمير مستودع للوقود، وقطع التيار الكهربائي عن المدينة. ولا يزال من الصعب حاليا تحديد العدد الدقيق للقتلى المدنيين".

تعرض مطار بغداد لقصف بعدة قذائف صاروخية، سقطت إحداها على القسم المدني من المطار، وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان لها أن "عصابات اللادولة الإرهابية" استهدفت مطار بغداد الدولي فجرا بخمسة صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مؤكدة أن الهجوم ألحق أضرارا بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج.واوضحت ن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، فور حصول الهجوم، شرعت في إجراءاتها وعثرت على ثلاثة صواريخ أخرى داخل منصة إطلاق قرب إحدى المنازل في قضاء أبو غريب.

تعهد رئيس الوزراء بأن القوى الأمنية سترد بشكل حاسم على هذا النوع من "العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيرا"، داعيا كافة الأحزاب والتيارات السياسية والفعاليات المختلفة إلى التعبير عن رفضها وإدانتها الصريح والواضح للهجوم الأخير.

قال ئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي حسن العذاري أن استهداف مطار بغداد الدولي من أفعال أعداء العراق.و "سنجعل من العراق دولة خالية من الإرهاب والسلاح المنفلت من خلال حكومة أغلبية وطنية تأمن بالوطن وتحرص على أمن المواطن وسيادة العراق"

قتل ثلاثة مدنيين بانفجار في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد.و القتلى هم رجل وابنه وبنته حيث يعملون في جمع المواد البلاستيكية من أكوام النفايات

أعلن السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، أن جولة خامسة من المباحثات بين الجمهورية الإسلامية والسعودية ستجري في بغداد قريبا.وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن لدى طهران والرياض "إرادة سياسية لحل المشاكل المشتركة القائمة بينهما"، مضيفا أن أجندة المباحثات تتركز على أن تكون الدولتان قادرتين بشكل أساسي على إزالة الجمود المستمر منذ عدة سنوات في علاقاتهما الثنائية وإعادتها إلى طبيعتها تدريجيا.

بحث وزير خارجية ايران حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تصعيد التوترات العسكرية في اليمن وحوله, وأكد خلال المكالمة على موقف طهران الثابت القاضي بـ"دعم حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن"، داعيا غوتيريش إلى "أداء دور أكبر في رفع الحصار الإنساني وضع حد للغارات واسعة النطاق على المناطق المدنية في اليمن".

سلم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعوة رسمية من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز.وقال رئيسي، خلال استقباله وزير الخارجية القطري إن "تمتين العلاقات وزيادة التآزر بين الدول المجاورة يمكن أن يحقق الأمن في المنطقة"وأن التعاون الإقليمي يصب لصالح السلام والأمن والتنمية لشعوب المنطقة وترحب بهذا التعاون".

قال وزير الخارجية القطري إن قطر عازمة على مضاعفة جهودها لتعزيز مستوى العلاقات مع الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن,وقال أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الاتصال تناول عددا من القضايا الإقليمية بهدف تبادل الرؤى والتنسيق بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة..

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن إدارة الرئيس بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم امتثال القاهرة لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها الخارجية الأمريكية.

أعلنت الدفاع الجزائرية مقتل عسكريين اثنين في اشتباك مع مجموعة إرھابیة على الشریط الحدودي بمنطقة حاسي تیریرین بالقطاع العملیاتي إن قزام بإقلیم الناحیة العسكریة.وقالت أن العملية أسفرت عن القضاء على إرھابیین اثنين، واسترجاع رشاش ثقیل عیار 7.12 ملم ومسدسین رشاشین من نوع كلاشنیكوف وسیارة رباعیة الدفع وكمية من الذخيرة.

ذكر مصدر أمني مغربي، أن طائرات حربية مغربية من طرازي "ميراج" و"إف - 16" قصفت مواقع للبوليساريو في عدة مناطق، وذلك في عملية واسعة النطاق استهدفت تيفاريتي وبير لحلو وأمهيريز. ,وبالمقابل، أعلنت وكالة الأنباء الصحراوية التابعة لجبهة البوليساريو أن مفارز متقدمة من قواتها استهدفت بشكل "مركز وعنيف"، تمركزات الجنود المغاربة بمنطقتي "سبخة تنوشاد وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس".