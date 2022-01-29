نداء الوطن/ الان سركيس

نقل عن شخصية سنية قولها أنّ وفداً فرنسياً رفيع المستوى أنهى منذ ساعات زيارة له إلى المملكة السعودية، ولا يبدو أنّ المسعى الفرنسي قد أثمر تهدئة على خطّ الضغوط التي تمارسها الرياض بوجه لبنان، فيما يتردد أنّ بعض الشخصيات اللبنانية تبلغت من مسؤولين سعوديين قرار المملكة بعدم الانخراط في المستنقع الانتخابي اللبناني، لا دعماً ولا تمويلاً لأي فريق أو مرشح. وفق هذه الشخصية، فإنّ هذا السلوك يهدف إلى زيادة الضغط على لبنان بهدف حشر «حزب الله» أكثر.

الديار/ هيام عيد

نقلن عن مصادر نيابية سابقة قولها عن وجود حراكٍ دولي يجري بعيداً عن الأضواء، لوضع سيناريوهات لكل الإحتمالات التي يمكن أن تحدث على الساحة اللبنانية سياسياً ودستورياً، وبمعنى أوضح ثمة حديث عن تسوية شاملة دولية وعربية وخليجية، حيث الدور الأساسي، تقوده العاصمة الفرنسية، التي تحظى بتفويض أميركي وروسي وأوروبي، وبدعم عربي، وهذا في حال لم تمرّ الإستحقاقات الدستورية بسلام، أو إذا حصل أي اهتزاز أمني، ولذلك، فإن هذه المسائل هي موضع متابعة ونقاش دائم في العواصم العربية والغربية، نظراً للمخاوف من أن يؤدي الوضع المأزوم لبنانياً إلى ما لا يُحمد عقباه، لا سيما في ضوء الإنحدار الإقتصادي والمعيشي الذي يشهده البلد بأشكال غير مسبوقة في تاريخه السياسي.