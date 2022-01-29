روسيا اليوم

اإليزيه": بوتين ألقى باللوم على "الناتو" في التصعيد الأخير للأزمة الأوكرانية

أكد قصر "الإليزيه" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل

وجاء في البيان: "من غير المفاجئ أن الرئيس الروسي كرر الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي وبالنسبة له، فإن المسؤولية تقع على الناتو وتتمثل في الاقتراب من الحدود الروسية".

وأضاف: "كان هناك اختلافات في الرأي، لكن الرئيسين اتفقا على استمرار الحوار ومشاركة الأوروبيين في هذا الحوار".

وتابع: "نفى بوتين النوايا الهجومية، وأراد من نظيره ماكرون المضي قدما معا نحو تطبيق اتفاقات مينسك... الهدف كان التركيز على وقف التصعيد في المنطقة".

روسيا اليوم

اتفاق أمريكي أوروبي لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

أكد بيان أمريكي أوروبي مشترك على الالتزام بتعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة، والعمل للتغلب على تحديات أمن الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، التعاون في مجال أمن الطاقة وتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

وفيما يلي أبرز النقاط التي جاءت في البيان المشترك: الالتزام بأمن الطاقة في أوروبا واستدامتها وتسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. ومشاركة هدف ضمان أمن الطاقة في أوكرانيا والتكامل التدريجي لأوكرانيا مع أسواق الغاز والكهرباء في الاتحاد الأوروبي.