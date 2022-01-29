وكالة الأناضول

رئيسة مجلس الأمن ترجح التصويت على تمديد بعثة "أونسميل" الاثنين

رجحت رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة النرويجية مني يول، اعتماد قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا "أونسميل" الاثنين المقبل.

جاء ذلك في تصريح للسفيرة النرويجية، التي تتولى بلادها رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقالت يول: "أتوقع أن يكون هناك اتفاق بين أعضاء المجلس، الاثنين المقبل، بشأن تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)".

والخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، مجلس الأمن إلى "الوحدة والوضوح" بشأن تمديد ولاية بعثة "أونسميل".

جاء ذلك عقب ساعات على تأجيل جلسة لمجلس الأمن كانت مقررة للتصويت على مشروع قرار تمديد البعثة الأممية، إثر تقديم روسيا مشروع قرار مضاد يدعو إلى أن يكون التمديد حتى أبريل/ نيسان المقبل بدلا من سبتمبر/ أيلول، وهو ما كان منصوصا عليه في مشروع القرار الأصلي الذي أعدته بريطانيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية: موسكو توسع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي المحظورين من دخول أراضي روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو اتخذت قرارا بتوسيع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول اراضي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إجراءات الرد الروسية موجهة في المقام الأول إلى رؤساء الشركات العسكرية الخاصة الأوروبية العاملة في مناطق مختلفة من العالم".

وأضاف البيان "تمت إضافة ممثلي وكالات إنفاذ القانون والسلطات التشريعية والتنفيذية لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القائمة الجديدة، والذين يتحملون مسؤولية شخصية عن تعزيز السياسات المعادية لروسيا وفرض الإجراءات التي تنتهك الحقوق المشروعة للسكان الناطقين بالروسية ووسائل الإعلام".