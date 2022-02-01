مصر تبدأ الإنتاج الكمي لمدرعة سيناء ٢٠٠

مدرعة سيناء 200

مدرعة سيناء 200

من المتوقّع الإنتاج الكمي للمدرعة ST-500. كما يقوم مصنع 200 الحربي بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية فى إنتاج الإصدار الجديد من المُدرعة المصرية «تمساح»، والتى تُعرف بـ«تمساح 3»، كما تتم حالياً تحضيرات لعملية إعادة تطوير الدبابات M1A1 التى صنعتها مصر في تسعينات القرن الماضى حتى عام 2000، لتصبح بأحدث تكنولوجيا عالمية بمجال الدبابات، وأحدث المعايير العالمية بمجال الدبابة M1A1. وفي سياق متّصل، أعلنت القاهرة عن موعد إقامة معرض مصر الدولي للدفاع والأمن “إيديكس” في نسخته الثانية، الذي سيكون برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقالت الشركة المنظمة للمعرض “كلاريون”، بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، في بيان، إن “المعرض سيقام في الفترة من 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وحتى 2 كانون الأول”. وأضافت أن “الحدث يعد الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الإفريقية؛ حيث يهدف إلى أن يضم أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات المحلية والعالمية، في مجالات الدفاع والتسليح [البرية، البحرية، الجوية]”.

روسيا اليوم

روسيا تبدأ في الإنتاج الصناعي للرشاش البرمائي

روسيا تبدأ في الإنتاج الصناعي للرشاش البرمائي

بدأت شركة "الأنظمة فائقة الدقة" الروسية في الإنتاج الصناعي لرشاش "آ دي إس" البرمائي ثنائي البيئة القادر على العمل تحت الماء وفي الهواء الطلق على حد سواء. وقال، ألكسندر ستاروستين، كبير المصممين في مكتب "تولا" المركزي الروسي للتصاميم والبحوث العسكرية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن إنتاج الرشاش على دفعات قد بدأ. وأدخلت في تصميمه تعديلات زادت من ملاءمة ظروف استخدامه أثناء الرماية من الرشاش وذلك نتيجة استخدامه الاختباري في القوات الخاصة. وقال كبير المصممين إن تصميم الرشاش البرمائي يقوم على مبدأ "بول – بايب"، ما يعني أن زناده يركب ليس خلف المخزن وآلية الضرب بل أمامهما. وأضاف أن الرشاش يستخدم طلقات عيار 5.45 × 39 ملم النظامي، أما في حال الرماية تحت الماء فتستخدم طلقات خاصة للعيار نفسه. ويعتمد الرشاش مخزنا نظاميا يستخدمه "كلاشينكوف" الكلاسيكي. وتم تزويد رشاش "آ دي إس" كذلك بقاذف القنابل عيار 45 ملم ولوحة "بيكاتيني" التي تركب عليها أجهزة إضافية. ويمكن استخدام الرشاش مزودا بكاتم الصوت. ويخصص رشاش "آ دي إس" لتسليح الوحدات الخاصة وبالدرجة الأولى الضفادع البشرية في القوات البحرية الروسية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مقارنة بين الأسطولين الصيني والأسترالي بعد أزمة الغواصات النووية

عبرت الصين عن رفضها لـ "التحالف النووي الثلاثي"، الذي يسمح لأستراليا بامتلاك وتصنيع الغواصات النووية محليا بدعم أمريكي بريطاني في إطار معاهدة "أوكاس"، التي تم توقيعها قبل أيام، يمكن أن يقوض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وحذرت الصين من أن سباق التسلح في المنطقة سيسير بوتيرة متسارعة، مؤكدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا يعملان على استغلال الأسلحة النووية لتحقيق مكاسب جيوسياسية.

وتعد الصين من الدول النووية، التي تمتلك ثالوث الردع النووي، الذي يمكنها من إطلاق الأسلحة النووية من البر والبحر والجو، بينما توقع أستراليا على اتفاقيات دولية تحظر امتلاكها للأسلحة النووية.

وبعد الإعلان عن اتفاقية "أوكاس" ستصبح أستراليا واحدة من الدول القليلة، التي تمتلك غواصات نووية، وهو ما يستدعي المقارنة بين قدرات الأسطول الصيني، الذي يمتلك أضخم قوة غواصات في العالم، والأسطول الأسترالي، الذي يصنف في المرتبة رقم 47 عالميا، وفقا لتقرير عن أقوى الأساطيل الحربية، لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

ما هي قدرات الأسطول الصيني؟

تمتلك الصين ثالث أقوى جيشا في العالم، لكن أسطولها الحربي يصنف في المرتبة الأولى عالميا.

يمتلك الأسطول الصيني 777 وحدة بحرية، تضم حاملتي طائرات و50 مدمرة و46 فرقاطة و72 كورفيت.

تحتل قوة الغواصات الصينية المرتبة الأولى عالميا بـ 79 غواصة.

وتمتلك الصين 123 سفينة دورية و36 كاسحة ألغام بحرية.

ويضاف إلى الوحدات البحرية، فإن الأسطول الصيني يمتلك أسراب من الطائرات الحربية، التي يمكنها الهبوط والإقلاع على متن حاملات الطائرات.

ما هي قدرات الأسطول الأسترالي؟

يصنف الجيش الأسترالي في المرتبة رقم 19 بين أقوى 140 جيشا في العالم، لكن أسطولها الحربي يصنف في المرتبة رقم 47 عالميا.

ويصل عدد وحدات الأسطول الأسترالي إلى 48 وحدة بحرية بينها حاملتي مروحيات و3 مدمرات و8 فرقاطات.

ويمتلك الأسطول الأسترالي 6 غواصات، في الوقت الحالي، إضافة إلى 13 سفينة دورية و6 كاسحات ألغام بحرية.

ما هي اتفاقية أوكاس؟

تمثل اتفاقية "أوكاس" تحالفا نوويا ثلاثيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، هدفه تقديم الدعم التقني لأستراليا في مجال تصنيع الغواصات النووية محليا.

وتم توقيع الاتفاقية، قبل أيام، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسا وزراء بريطانيا بوريس جونسون وأستراليا سكوت موريسون.