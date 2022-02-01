TL

الرد اللبناني على المبادرة الكويتية-الخليجية-الدولية في إطار الدرس والموضوع اللبناني لم يأخذ حيزا واسعا خلال الإجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب أمس في الكويت نظرا الى عدم صدور موقف علني وخصوصا أن التداول يركز أيضا على قضايا عربية مشتركة.

المنار

بحسب الامن اللبناني فان عملية نوعية لقوى الامن الداخلي قوضت آمال الصهيوني بزرع الفتن وضرب المقاومة، حيث اكتشف فرع المعلومات شبكات تجسس اسرائيلية على طول الاراضي اللبنانية، مستفيدة من الارض الخصبة التي يؤمنها بعض الداخل – اتباع الخارج .

nbn

من السماء الى الأرض تمتد وقاحة العدو الإسرائيلي الذي استخدم الأجواء اللبنانية مجددا لشن عدوان بالصواريخ على دمشق بالتوازي مع محاولات إسرائيلية بائسة لزرع شبكات تجسسية وتجنيد عملاء من ضعاف النفوس في أرض لبنان

mtv

المنطقة تتأرجح بين طبول الحرب والدعوات الى السلام. في اليمن الحوثيون يتراجعون، ويحاولون تعويض التراجع بطائرات مسيرة وبصواريخ باليستية يرسلونها الى الامارات العربية المتحدة، وآخرها اليوم الى ابو ظبي التي يزورها الرئيس الاسرائيلي للمرة الاولى.

NTV

وفيما تترقب سيدة جبل لبنان القضائية جلسة استدعت فيها حاكم مصرف لبنان غدا فإن سلامة تقدم للمرة الثانية برد عون أو ما بات يعرف بكف اليد لكن، ووفقا لمعلومات الجديد فإن عون أقدمت على طرد" المباشر " الذي جاء لتبليغها مرتين وقد جرى إعلام التفيش بهاتين الواقعتين .

OTV

أتى تحذير حازم جديد من رئاسة الجمهورية، التي أملت في ألا يكون الرهان أصبح مكشوفا بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان.

LBC

ليست المرة الأولى التي يشن فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هجوما على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في محاولة لتعبيد الطريق أمام إقالته.

فرئيس الجمهورية، وبعد تكاثر الدعاوى في أوروبا والداخل اللبناني ضد الحاكم من دون أي ترجمة عملية لها، وبعد إعلان إتحاد موظفي مصرف لبنان المركزي، رفضه تسليم البيانات الشخصية إلى شركة التدقيق الجنائي الفاريز أند مارسال، ما قد يعرقل التدقيق.

الميادين

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي والوفد المرافق له، ويبحثان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون، والمستجدات على الساحة الإقليمية.

الجزيرة

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي بدأ زيارة عمل للولايات المتحدة، يلتقي فيها أيضا عددا من كبار المسؤولين، في مقدمتهم وزير الدفاع لويد أوستن.

العربية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الاثنين أن وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي يزور الإمارات اليوم.