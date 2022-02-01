لبنان الحر

استقبل عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس في مكتبه في صور، في حضور مدير المكتب حيدر جفال، وفداً ضم ممثلين عن لجان المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني، حيث تمت مناقشة وبحث العديد من النقاط وتأكيدها، ومنها تأمين بدل النقل للجميع أسوة بباقي الإدارات وتأمين المعاش الشهري وتفعيله.

صوت لبنان

اقر مجلس الوزراء بعد جلسته اليوم, المساهمة الاجتماعية للقطاع العام بـ 75 بالمئة من أساس الراتب بما لا يقل عن مليونين ولا يزيد عن اربعة ملايين، أما بالنسبة للمتقاعدين فقد اعتمدت نسبة الـ٧٥ بالمئة بشكل مقطوع.

radio orient

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، مذكرة تقضي بـ "إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، يوم الاربعاء الواقع فيه 9 شباط بمناسبة عيد مار مارون".

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح ، ان "العاصفة الثلجية الاخيرة تركت اثارها السلبية على كل المناطق التي طالتها من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال، لذا فان المطلوب من الحكومة اذا ما قررت تعويض الاضرار التي اصابت القطاع الزراعي ان تشمل كل المناطق اللبنانية دون استثناء.

صوت المدى

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدفاع موريس سليم وعرض معه الأوضاع الأمنية، واطلع منه على نتائج متابعته لحقوق العسكريين وخصوصاً المتقاعدين.