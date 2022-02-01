حذرت إيران الدول المنخرطة في عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، من أنها "ستكون أول ضحايا" الدولة العبرية، ودعت تلك الدول "للاستماع الى صوت شعوبها.

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، أن المجلس في وضع صعب على خلفية هستيريا الغرب تجاه أوكرانيا.

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن بلاده مستعدة لإجراء مباحثات بناءة مع روسيا، لكنها لن تقدم تنازلات، والخطوة التالية يجب أن تأتي من موسكو.مشددا على أنه على موسكو وكييف مواصلة التعاون الدبلوماسي، مشددا على أن "الدبلوماسية هي النهج الوحيد" لحل الأزمة.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه ستتم اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين, موضحة أنه لا توجد أي خطط بعد لعقد لقاء شخصي بين الوزيرين.

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن بلاده لا تحتاج في الوقت الراهن، إلى التعبئة لأنه لا توجد تهديدات. وقال إذا تم الإعلان عن تعبئة تدريبية، فسيثير ذلك حالة من الذعر في الشوارع. وسيعتقد الجميع أننا نعلم وأخفينا أن العدو سيهاجم غدا.

قال متحدث بريطاني، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يأمل بإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل ان يتوجه الى اوكرانيا.

علق السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين على إعلان رئاسة وزراء المملكة عن قيام وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين بزيارة موسكو في غضون أيام قريبة, وأشار إلى أن هذا النبأ سبقه إطلاق كل منهما تهديدات لموسكو على خلفية تصاعد التوتر حول أوكرانيا. ووصف كيلين هذه التهديدات بمحاولة لندن خلق "موقع قوة" لها قبيل المحادثات مع موسكو.وقال : لا أفهم كيف يمكن لأحد أن يستعد لزيارتنا من أجل إجراء حوار معنا وله مثل هذا المزاج".

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعلق على الرد الأمريكي ورد الناتو، على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، عندما يعتبر ذلك ضروريا.

أفادت وسائل إعلام أمريكية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغات بزرع عبوات ناسفة في العديد من الكليات والجامعات المعروفة تاريخيا بأنها للأمريكيين من أصول إفريقية في جميع أنحاء البلاد.

أعلنت السلطات الأمريكية أن عشرات المسدسات والبنادق كانت بين المسروقات التي نهبها لصوص سطوا على قطارات للشحن في مدينة لوس أنجلوس منذ شهور.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن أن "طالبان قتلت العشرات من المسؤولين الأفغان السابقين وقوات الأمن وأشخاصا عملوا مع الوحدة العسكرية الدولية"وأشار إلى أنه "منذ 15 أب الماضي، تلقت بعثة الأمم المتحدة تقارير عن أكثر من 100 عملية قتل من هذا القبيل اعتبرتها الأمم المتحدة ذات مصداقية".

اعلنت حركة "طالبان" أن معلومات الأمم المتحدة عن مقتل مئات من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقة بعد تولي الحركة الحكم "غير صحيحة"، وقالت "بعد العفو العام، لا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا، وإذا حدث أي مما حدث نتيجة انتقام شخصي، فسوف نحقق فيه ونعاقب الجناة".

نصّب المتمردون في بوركينا فاسو, زعيمهم المقدم هنري داميبا رئيسا للدولة وقائدا عاما للقوات المسلحة،وأفادت وسائل الإعلام,انه "تم وقف أداء صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والمدير العام للاستخبارات ونائبه".

أعلن التلفزيون الوطني في مالي أن المجلس العسكري قرر طرد السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير وأمهله 72 ساعة للمغادرة.