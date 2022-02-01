أخبار الخليج - البحرين

لافروف: موسكو ترغب في علاقة قائمة على "الاحترام المتبادل" مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تسعى إلى علاقة قائمة على "الاحترام المتبادل" مع واشنطن، ونفى تهديد أوكرانيا من قبل بلاده التي أعلنت بريطانيا أنها تُعدّ عقوبات جديدة ضدها. وتصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بعدما اتّهمت حكومات غربية موسكو بحشد مائة ألف جندي عند الحدود مع أوكرانيا. وأثار حشد القوات الروسية مخاوف من أن تكون روسيا تخطط لغزو جارتها، ما أقلق حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الأعضاء فيه، ودفعه إلى البحث في تعزيز وجوده في المنطقة. وصرح لافروف للتلفزيون الروسي أمس الأحد: "نرغب في علاقات جيّدة قائمة على المساواة والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، كما هو الحال مع كل بلد آخر في العالم". وأضاف أن موسكو لا تريد أن تكون في وضع "يتعرّض فيه أمننا للتهديد يوميا".

القدس - فلسطين

وزير خارجية عمان يصل إلى مطار دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس السوري

وصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي في زيارة إلى سوريا .ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد قوله، خلال استقباله وزير الخارجية العماني في مطار دمشق، إن "العلاقات بين بلدينا الشقيقين مستمرة ولم تنقطع.. السلطنة الشقيقة وقفت إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب".