اللواء/ عمر البردان

قال أن المشاركة السنية في الحياة السياسية بكافة جوانبها ستبقى مستمرة، في إطار الحرص على التوازنات الداخلية، ومنعاً لمحاولة أي طرف التسلل إلى داخل الطائفة والعمل على مصادرة قرارها . وهذا أمر تحرص القيادات السنية الروحية والسياسية على التنبه له، وتعمل بكافة الوسائل لمواجهته والتصدي لكل محاولات اختراق الطائفة، دون استبعاد عقد لقاء جامع لأركانها في دار الفتوى، لاتخاذ الموقف المناسب من التطورات والاستحقاقات .