وكالة الأناضول

"حماس": ندعم دور الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دعمها لدور الجزائر الرامي لإنهاء الانقسام الفلسطيني. جاء ذلك خلال تغريدة نشرها رئيس الدائرة السياسية بالحركة سامي أبو زهري، ثّمن خلالها تصريحات لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بشأن المصالحة الفلسطينية. وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 2007، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس عباس الضفة الغربية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

المسماري لـ"سبوتنيك": العمليات الإرهابية الأخيرة "ترتيب دولي" وتأمين الحدود يتطلب إمكانيات هائلة

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن عملية تأمين الحدود تحتاج إلى وجود نحو 4200 جندي فضلاً عن توافر الإمكانيات مثل طائرات الاستطلاع والمعسكرات المتطورة. وقال المسماري، لوكالة "سبوتنيك"، إن "عملية تأمين الحدود تحتاج 4200 جندي على الأقل، كوننا نتحدث عن 4000 كيلو متر مربع من الأراضي الحدودية، فضلاً عن الحاجة لإمكانيات هائلة مثل طائرات للاستطلاع، ومعسكرات متطورة وهو ما لم يتوفر حاليا".