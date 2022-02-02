الشرق الأوسط 31/1/2022

"الاحتياطي الفيدرالي" قد يرفع الفائدة ب 0.5%

قال رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي افي أتلانتا بأن المجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم برفع الفائدة ب 50 نقطة أساس، إذا كانت هناك حاجة الى نهج أكثر حدة للسيطرة على التضخم. وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي صرح بان المسؤولين مستعدون لرفع معدلات الفائدة في آذار المقبل، إلا أنه ترك الباب مفتوحاً للتحرك في كل الاجتماعات طيلة عام 2022 إذا ما دعت الحاجة الى ذلك من أجل كبح جماح التضخم الأسرع في الولايات المتحدة على مدار 40 عاماً.

الجمهورية 1/2/2022

دعم الصادرات اللبنانية الى الولايات المتحدة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، من خلال بيان، أنه، وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة، يقدم الدعم الى 18 مؤسسة لبنانية صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاعي الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل الحرفية، بهدف تمكينها من الدخول الى سوق الولايات المتحدة.