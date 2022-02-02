لبنان الحر

تابع ​وزير الصناعة جورج بوشكيان​ مع وفد من مشروع "دور" Daweer التابع والممول من ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ ( USAID ) امكانات التعاون في مجال اعادة استخدام وتدوير بعض المخلفات الناجمة من نشاطات صناعية.

صوت لبنان

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل في دارته في سن الفيل منسقة الأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيكا للبحث في قضايا ذات اهتمام مشترك على الصعيدين السياسي والإجتماعي

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية ، رئيس مكتب التنسيق والتنمية للأمم المتحدة في نيويورك روبير بيبر على رأس وفد ضم المديرة الإقليمية لمكتب التنسيق والتنمية في البلاد العربية ليلى باكر، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي.

اذاعة النور

استقبل الوزير عبدالله بو حبيب سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف وتم البحث في نتائج زيارة الوزير بو حبيب الى الكويت كما تم التطرق خلال اللقاء الى موضوع العلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي والقضايا المشتركة والاولويات الحالية

صوت المدى

أعلن أمين سرّ دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدّول المطران بول ريتشارد غالاغير بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، أن "البابا فرنسيس طلب مني أن أعبر لكم عن قربه منكم وقلقه على الوضع، وهو يعتقد أن الإصلاحات ستساعد لبنان، إلى جانب دعم المجتمع الدولي، في المحافظة على هويته".