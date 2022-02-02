اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصادر سياسية قولها ان قرع أجراس الانتخابات من كل حدب وصوب، وانطلاق عجلة التحضيرات لهذا الاستحقاق على النحو الذي هي عليه اليوم كل ذلك يُؤكّد بأنه وفور إقرار الموازنة لن يكون هناك أي صوت يعلو فوق صوت الانتخابات.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن أوساط ديبلوماسية قولها بأنّ بابا روما على عِلم بتفاصيل الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية التي يُعاني منها لبنان، وما وصل إليه وضع اللبنانيين من انهيار بسبب سياسة التفقير والتجويع والبطالة، ولهذا يُبدي قلقه ممّا آلت إليه الأوضاع في لبنان، ويُطالب المجتمع الدولي بمدّ يدّ المساعدة لهذا البلد. كما أكّد في كلمته أمام السلك الديبلوماسي الذي التقاه في الفاتيكان بمناسبة التهاني بحلول العام الجديد على «أنّ الإصلاحات الضرورية فضلاً عن دعم المجتمع الدولي سيُساعدان لبنان في الإستمرار بهويته الخاصة كمثال للتعايش السلمي والأخوّة بين مختلف الأديان.