وكالة الأناضول

أردوغان: سنواصل الوقوف إلى جانب لبنان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب لبنان كما كانت في الأمس. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بالعاصمة أنقرة. وقال أردوغان "سنواصل الوقوف إلى جانب لبنان باعتبارنا الصديق وقت الضيق كما كنا بالأمس". وأضاف أنه أبلغ ميقاتي استعداد الشركات التركية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في لبنان بما في ذلك إعادة إعمار ميناء بيروت.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

غينيا بيساو... مسلحون يطلقون النار ويحاصرون مقر الحكومة حيث يوجد الرئيس

سُمع دوي إطلاق نار كثيف، في عاصمة غينيا بيساو بالقرب من القصر الرئاسي، حيث يُعقد اجتماع للحكومة، بحضور الرئيس عمر سيسوكو إمبالو. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن رجالاً مدججين بالسلاح حاصروا مقرّ الحكومة حيث يُفترض أن يكون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو متواجدًا لحضور جلسة استثنائية لمجلس الوزراء. وطلب المسلّحون المنتشرون في محيط مقر الحكومة في ضاحية المدينة قرب المطار، من الناس الابتعاد، وقال مراسل فرانس برس إن مسلّحا شهر سلاحا في وجهه طالبا منه مغادرة المكان.