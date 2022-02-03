الاحتفاظ بالقدرة أم إعادة الهيكلة أم التجريد؟ خيارات سياساتية للاقتصاد العسكري المصري - يزيد صايغ - 31/1/2022

وفقًا للاتجاهات الحالية، سترفض المؤسسة العسكرية المصرية لا محالة مقترحات تغيير الملكية وترتيبات الحوكمة والإدارة المالية لشركاتها وأنشطتها الأخرى في المجال المدني. سيركز دفاعها على مساهماتها في الاقتصاد الوطني والنزاهة المالية والعوائد التي تجلبها للدولة، إضافةً إلى تسليط الضوء على التحسينات الجارية الرامية إلى خفض تكاليف التشغيل ورفع الكفاءة والإنتاجية والدخل في الشركات العسكرية. كان هذا هو محتوى المقاومة العسكرية لإعادة الهيكلة والتجريد في فيتنام، على سبيل المثال، ولكن حتى هناك قبلت المؤسسة العسكرية بإفلاس شركاتها الأقل كفاءةً وقلّلت عدد الشركات التي تديرها بنسبة مذهلة بلغت 70 في المئة، أي من 300 إلى 88 شركة بحلول العام 2017.94 لا شيء يمنع المؤسسة العسكرية المصرية من أن تحذو حذو فيتنام لاعتماد الجدوى الاقتصادية المثبتة والعائد المالي الفعلي كأساس. وينطوي التوسع والتنويع المستمران لمحفظة الأعمال التجارية العسكرية، إلى جانب تعزيز حصتها في البنية التحتية العامة والتطوير العقاري الذي تقوده الدولة، على مخاطر كبيرة. تظهر علامات واضحة على النمو غير المنضبط والعوائد المتناقصة، والسخونة المفرطة في الاقتصاد العسكري حيث يسعى الضباط الباحثون عن الربح إلى الحصول على حصة من الفرص التجارية. ووفقًا لعينة من أفراد القوات المسلحة الذين تم استطلاعهم في العام 2021، أمضى حوالى 14 في المئة من المستجيبين ربع وقتهم في المتوسط ​​في العمل لدى الشركات العسكرية، بينما كان 30 في المئة من الضباط (من جميع الرتب) يأملون في العمل لدى إحدى تلك الشركات عند التقاعد (مقابل 25 في المئة يأملون في العمل لدى الشركات الخاصة).95 يؤدي عدم البدء في تفكيك شبكات المتقاعدين العسكريين في الجهاز المدني للدولة والهيئات والشركات الاقتصادية إلى مفاقمة هذه الاتجاهات والمخاطر.

المناطق الحدودية في تونس: بين مطرقة الأمن وسندان الاضطرابات الاجتماعية - حمزة المؤدّب – 28/1/2022

أثّرت التدابير الأمنية المتزايدة على طول الحدود التونسية مع ليبيا سلبًا على المجتمعات المحلية، ولا سيما الفئات التي تشتغل في الأنشطة الرعوية، بعد أن تقلّصت مساحات الرعي والموارد المائية المتاحة. واقع الحال أن المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن كانت مُكلفة جدًّا. فلطالما اعتمدت المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية المهمّشة على الزراعة الرعوية والتفاعل عبر الحدود لتأمين سبل العيش. لكن نظرًا إلى التهديدات الكثيرة التي تواجهها هذه الأنشطة في الوقت الراهن، قد تواجه الحكومة التونسية قريبًا موجات جديدة من السخط الشعبي في أوساط سكان المناطق الحدودية المهمّشة ستطيل أمد اللااستقرار الاجتماعي.