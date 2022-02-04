الشرق الأوسط 4/2/2022

بطولة فرنسا: سان جيرمان للنهوض من كبوة الخروج من مسابقة الكأس

يسعى باريس سان جيرمان للنهوض من كبوة فقدان لقب مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بخسارته على أرضه أمام نيس بركلات الترجيح 5 – 6، الاثنين الماضي، عندما يحل ضيفاً على ليل الذي انتزع منه اللقب المحلي الموسم الماضي، وذلك في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري. ورغم تقدمه بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فإن أداء فريق العاصمة لا يقنع كثيراً هذا الموسم لا سيما بعد خسارته كأس الأبطال مطلع الموسم الحالي أمام ليل بالذات، وعروضه المخيبة في مسابقة دوري الأبطال، حيث حل ثانياً في مجموعته وراء مانشستر سيتي الإنجليزي وسيلتقي ريال مدريد متصدر الإسباني في لقاء قمة بعد أسبوعين.