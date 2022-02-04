TL

مجلس الوزراء أنهى في السراي الحكومي دراسة مشروع قانون موازنة العام 2022 وايام فاصلة لوضع تعديلات شبه نهائية عليه بعد توافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا لاقرار الموازنة بصيغتها النهائية قبل الاحالة على لجنة المال والموازنة النيابية

المنار

بالموازاةِ فانَ كتلةَ الوفاءِ للمقاومة لن تقبلَ بفرضِ ضرائبَ جديدةٍ على الناسِ المتألمين، مؤكدةً في جلستِها انها ستكونُ صوتَهم وصوتَ المودعين، مطالبةً الوزراءَ بعدمِ استسهالِ فرضِ الضرائب ِعلى الناسِ، والاجتهادِ لايجادِ مواردَ ماليةٍ لا تُثقلُ المواطنَ ولا الاقتصادَ الوطني .

nbn

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يقبل بتأجيل الإنتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة وشدد على أن ما يجمع المملكة العربية السعودية وإيران أكبر بكثير مما يفرقهما.

mtv

لم يقر اي أمر بالنسبة الى زيادة كلفة الاتصالات خمسة اضعاف. كذلك تقرر ارجاء سلفة الكهرباء الى ما بعد اقرار مجلس الوزراء خطة اصلاح القطاع. نحن اذا في مرحلة انتظار من الان الى الخميس المقبل على الاقل لمعرفة نوعية قرارات الحكومة في أمور تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين.

NTV

إن إنزال شعبة المعلومات على خاطفي الطفل ريان كنعان كان أشد وقعا على المستوى اللبناني بعدما انخطفت القلوب مع ابن الاحد عشر عاما، وبالميزان المحلي يجري ترفيع رئيس الشعبة خالد حمود ليعادل جو بايدن بعدما أعاد مع ضباط الفرع الأمان لعائلة فقدت أمنها عند اختفاء ابنها.

OTV

أكد الرئيس عون ان على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يلبي كل طلبات شركة التدقيق، وان أمامه مهلة لا تتجاوز هذا الأسبوع للتجاوب، لافتا الى ان كيله طفح من المماطلة والمناورة. وقال رئيس الجمهورية: على الجميع أن يعرف ان مهلة السماح انتهت، وانا جاد في موقفي اكثر مما يتصور البعض، وأعني ما أقول، والبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية قبل أيام هو إنذار.

LBC

وافق مجلس الوزراء على إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر على الا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على الا تقل عن مليون ليرة شهريا، ولم تحدد وزارة المالية كلفة هذه الزيادات، ومن أين ستوفرها الحكومة؟

الميادين

اشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الى انه يظهر أن الولايات المتحدة هي المذنبة في أزمة أوكرانيا. فثمة قرار رمزي اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن، ولا أهمية له، وهو وضع ثلاثة آلاف جندي أميركي في ألمانيا وبولندا ورومانيا، إلى جانب رفض الولايات المتحدة والناتو الالتزام بتقليص قواتها، كما ظهر في رسالة أرسلت إلى روسيا في نهاية الأسبوع، كُشفت أمس بالكامل في الصحيفة الإسبانية "الباييس".

الجزيرة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اشتراطات خاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها، مؤكدة أنه سيتم تطبيقها اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022. ولفتت وزارة الداخلية في بيان إلى أنه "يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح فيروس كورونا، لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية". وأضاف البيان: أنه "يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".

العربية

أعلنت موسكو أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بحث مع سفراء اليمن أحمد الوحيشي، والإمارات محمد الجابر، والسعودية عبد الرحمن الأحمد، الأوضاع على الساحة اليمنية.