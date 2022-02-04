لبنان الحر

اوضح السفير اللبناني في بلجيكا فادي حج علي في حديث له بان "حساب السفارة اللبنانية في بلجيكا ليس في مصرف الـ "BNP Paribas"، مؤكدا بان "الخبر غير دقيق"، لافتا الى ان "حساب البعثة اللبنانية في مصرف اخر".

صوت لبنان

لفت عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​أنطوان حبشي​، في تعليقه على التعليم عن بعد بظل ​كورونا​، معتبرا أنه "لا مهرب من التعليم الحضوري خاصة الصفوف التكليمية"، مشيرا الى أنه "على الحكومة بالمعنى الفعلي و​وزارة التربية​ ان تجد الحلول لمشكلة الاساتذة والرواتب".

radio orient

لفت وزير التربية و​التعليم العالي​ ​عباس الحلبي​، الى أنه "إما ان نتمكن من انقاذ المدرسة الرسمية والمعلم في الرسمية والتلميذ في الرسمية او نفشل.

اذاعة النور

اعتبرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين أن "ما جرى اليوم لناحية رفض احد المجمعات التجارية عمل فتاة كونها محجبة، نعتبره أمراً شديد الخطورة كونه يندرج في خانة الممارسات التمييزية ضد النساء، تصل إلى حد اعتماد سلوك اقصائي ضد شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات".

صوت المدى

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، إلى أنه "من الطبيعي أن تكون العلاقة الثنائية مع أي طرف سياسي ناجحة أو فاشلة"، لافتاً إلى أن "مسار العلاقة ليس جامداً، ومن الممكن أن يتطور إيجاباً أم سلباً".